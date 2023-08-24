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宜蘭首屆《五漁罟浪祭》將在外澳登場 精彩活動玩嗨9天

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
頭城鎮外澳沙灘非常美麗，浪況平穩，適合大人小孩體驗衝浪運動。圖／宜蘭縣政府提供
頭城鎮外澳沙灘非常美麗，浪況平穩，適合大人小孩體驗衝浪運動。圖／宜蘭縣政府提供

暑假以來宜蘭的大型活動接連登場，首屆《五漁罟浪祭》9 月9 日起在衝浪勝地的外澳海灘舉行9天，結合頭城鎮在地元素規劃沙灘音樂會、罟浪盃衝浪賽、潮汐市集，也歡迎民眾報名參加相傳百年的牽罟漁法，另有趴板、沙板等體驗，內容非常豐富。

宜蘭是北台旅遊勝地，但頭城鎮沿海的石城、大里、大溪、梗枋、外澳5個漁村，因雪隧開通，濱海旅客減少而遭受衝擊，為了吸客，縣長林姿妙今宣布第一屆的五漁罟浪祭將在頭城鎮外澳海邊舉辦，她說，外澳浪平適合衝浪，還有飛行傘，遠眺龜山島與海岸風光入鏡，非常浪漫。

頭城鎮長蔡文益說，宜蘭入夏後大型活動一場接一場，感謝縣府舉辦五漁罟浪祭，未來還有2億多元五漁村計畫要投入，頭城越來越精彩，發展值得期待。

工旅處說明，9月9日及10日沙灘音樂會，邀請今年第金曲獎最佳台語女歌手鄭宜農、最佳單曲製作人JADE、入圍最佳新人獎的芒果醬Mango Jump、入圍金曲4大獎且來自宜蘭的樂團A Root 同根生，還有金曲樂團1976、四分衛阿山等人氣陣容開唱，迎著海風聽音樂。

10日舉行「百人牽罟」邀大家體驗永續捕魚技法「牽罟」文化，漁獲提供長青食堂做公益。頭城鎮港口里長李世田表示，吳沙公開墾蘭陽平原時就有牽罟傳統漁法，全盛時期有143組牽罟，目前剩4組，歡迎報名參加體驗。

9月16日及17日是「罟浪盃衝浪賽」，外澳適合不同浪齡的衝浪客，除了公開組與青少年組，特別規劃「親子組」；至於「趴板衝浪」透過岸邊簡單教學即可享受乘浪樂趣，「沙板體驗」像衝浪與滑板結合，岸上感受暢快感。

活動期間「潮汐市集」請到風格餐飲品牌進駐，包含傳承40年手工製香「己文堂」、愛上宜蘭的米薩維奇陶藝工作室等在地業者，活動結束9月20日淨灘恢復乾淨。

外澳沙灘除了衝浪，還有飛行傘運動，遊客可以遠眺龜山島，與美景一起入鏡。記者戴永華／攝影
外澳沙灘除了衝浪，還有飛行傘運動，遊客可以遠眺龜山島，與美景一起入鏡。記者戴永華／攝影
第一屆「罟浪盃衝浪賽」除了公開組與青少年組，特別規劃「親子組」大人小孩都能參加。圖／宜蘭縣政府提供
第一屆「罟浪盃衝浪賽」除了公開組與青少年組，特別規劃「親子組」大人小孩都能參加。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣宣布首屆《五漁罟浪祭》將在外澳沙灘登場，有沙灘音樂會、罟浪盃衝浪賽、潮汐市集，也歡迎民眾報名參加相傳百年的牽罟漁法。記者戴永華／攝影
宜蘭縣宣布首屆《五漁罟浪祭》將在外澳沙灘登場，有沙灘音樂會、罟浪盃衝浪賽、潮汐市集，也歡迎民眾報名參加相傳百年的牽罟漁法。記者戴永華／攝影
頭城鎮外澳沙灘非常美麗，浪況平穩，適合大人小孩體驗衝浪運動。圖／宜蘭縣政府提供
頭城鎮外澳沙灘非常美麗，浪況平穩，適合大人小孩體驗衝浪運動。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭首屆《五漁罟浪祭》9月9日至17日在頭城外澳沙灘登場。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭首屆《五漁罟浪祭》9月9日至17日在頭城外澳沙灘登場。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣宣布首屆《五漁罟浪祭》將在外澳沙灘登場，有沙灘音樂會、罟浪盃衝浪賽、潮汐市集，也歡迎民眾報名參加相傳百年的牽罟漁法。記者戴永華／攝影
宜蘭縣宣布首屆《五漁罟浪祭》將在外澳沙灘登場，有沙灘音樂會、罟浪盃衝浪賽、潮汐市集，也歡迎民眾報名參加相傳百年的牽罟漁法。記者戴永華／攝影

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