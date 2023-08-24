台東富岡漁港 規畫釣魚專區

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東富岡漁港漁業豐富，是釣客公認好釣場，縣府規畫成立「釣魚專區」、專責管理。記者尤聰光／攝影
台東富岡漁港漁業豐富，是釣客公認好釣場，縣府規畫成立「釣魚專區」、專責管理。記者尤聰光／攝影

台東富岡漁港魚類豐富是釣客公認好釣場，平日吸引不少釣客下竿垂釣，但也伴隨製造不少垃圾、破壞環境，縣府規畫設「釣魚專區」專責管理，提升港區釣魚環境；釣客得知樂觀其成，並認為「環境好，釣魚心情也舒服」。

富岡漁港港區內及堤防區外是熱門釣點，無論白天或夜晚，幾乎每天都有人釣魚，但部分釣客將隨身攜帶食物、飲品，或使用後的釣線、魚餌丟棄堤防、海中成為髒亂點，縣府結合漁會固定派員輪值清潔，釣區周邊仍常見垃圾、引人詬病。

農業處漁業科長陳文泰說，港區垃圾不僅清潔人員困擾，也有礙觀光形象，目前規畫富岡漁港整修工程完工後成立釣魚專區，委託團體管理，透過使用者付費，提供優質、安全釣魚環境也維持港區整潔，最快明年底實施。

釣客對於成立釣魚專區都樂觀其成，盧姓釣客直言「環境好，釣魚心情也舒服」，另也有釣客建議，釣魚休閒一釣就是數小時，相關單位應設置垃圾桶或資源回收桶，堤防垃圾應該會減少。

漁業科強調，釣魚專區成立前，不鼓勵釣客進港區周邊海釣，現階段先協調海巡勸導；另港區內也將架設鷹眼取締丟垃圾行為，違者將依廢棄物清理法開罰。

廢棄物 使用者 海巡

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