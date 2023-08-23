快訊

Nvidia財報發布在即 「女股神」伍德卻幾乎賣光所有持股

第9號颱風「蘇拉」周末恐成颱 氣象局估「這時」相對接近台灣

日職／起爆劑大王！王柏融連4場先發敲安 帶動6分逆轉

富里羅山村景平3號橋震壞重建 9/1起全面封路施工

中央社／ 花蓮縣23日電

花蓮富里鄉羅山村景平3號橋因918地震損壞嚴重，縣府爭取中央挹注經費新台幣近2千萬元原地重建，9月1日起全路幅封路施工，提醒民眾利用替代道路通行，估明年4月完工。

景平3號橋位於鄉道花79線，聯絡富里鄉羅山村與羅山瀑布及周邊大魚池等景點；花蓮縣政府建設處考量此路段多為社區民眾與民宿業者通行，因此9月1日起全路段封閉施工，將要求施工廠商加緊施工，道路封閉期間，建議改由花80線作為替代道路通行。

建設處說明，景平3號橋因918地震後造成橋梁兩側橋台嚴重損壞，且有剪力破壞現象，導致橋台前後路面凹陷，經評估後採原地重建；縣府向行政院公共工程委員會提案申請補助，重建工程費用為1802萬元，工期300個日曆天，預計明年4月完工。

顧及用路人安全，橋梁重建工程無法採行半邊道路施工、半邊放行的方式，必須將舊橋全面拆除後施工，因此全面封路施工，民眾提早改道減速繞行，對於施工影響造成短暫交通不便，多加體諒。

花蓮 地震 替代道路

延伸閱讀

高雄輕軌年底前新增這7站 後天起大順三路旁封路2個月

竹北又現天坑 縣政七街局部封路公所估至少10天

基隆封路超跑嘉年華釀塞車「引民怨」謝國樑：會滾動檢討

基隆超跑嘉年華封路引民怨 謝國樑：結束後會檢討

相關新聞

宜蘭停車場充電樁不足 縣府送計畫爭取補助增設134座

宜蘭縣內電動汽車充電樁目前僅有12座，低於經濟部建議設置比例，宜蘭縣審計室建議改善，縣議員也希望慢慢增設；縣府交通處說明...

釣客製造髒亂 台東富岡漁港將設「釣魚專區」

台東富岡漁港漁業豐富，是釣客公認的好釣場，吸引不少釣客下竿垂釣，但也伴隨製造髒亂環境的垃圾，縣府為解決港區環境衛生，打算...

政院駁回四接公投訴願 謝國樑：審慎評估其他救濟方式

基隆市政府、護海公投領銜人王醒之，不服行政院撤銷護海公投案，分別向行政院提起訴願，訴願審議委員會17日都予以駁回。市長謝...

避免猴子搶食 太魯閣天祥兩處開放室內用餐

太魯閣國家公園內的天祥是知名景點，但也因為台灣獼猴眾多，到超商買東西的民眾常遭獼猴「搶劫」，手提塑膠袋、水果、食物被猴子...

影／ 基隆水黃濁水公司致歉 抗旱管線不缺水加強原水檢測

基隆市中正與信義區去年夏季發生高地嚴重缺水，引發民怨，今年7月暖暖區又發生水質黃濁、有異味、餘氯很高，引起用戶不滿。基隆...

護海公投訴願遭駁 領銜人王醒之：不排除憲法訴訟

基隆市政府和護海公投領銜人王醒之不服行政院撤銷護海公投提起訴願，遭訴願審議委員會駁回。市長謝國樑說，會審慎評估其他救濟方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦