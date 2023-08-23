富里羅山村景平3號橋震壞重建 9/1起全面封路施工

花蓮富里鄉羅山村景平3號橋因918地震損壞嚴重，縣府爭取中央挹注經費新台幣近2千萬元原地重建，9月1日起全路幅封路施工，提醒民眾利用替代道路通行，估明年4月完工。

景平3號橋位於鄉道花79線，聯絡富里鄉羅山村與羅山瀑布及周邊大魚池等景點；花蓮縣政府建設處考量此路段多為社區民眾與民宿業者通行，因此9月1日起全路段封閉施工，將要求施工廠商加緊施工，道路封閉期間，建議改由花80線作為替代道路通行。

建設處說明，景平3號橋因918地震後造成橋梁兩側橋台嚴重損壞，且有剪力破壞現象，導致橋台前後路面凹陷，經評估後採原地重建；縣府向行政院公共工程委員會提案申請補助，重建工程費用為1802萬元，工期300個日曆天，預計明年4月完工。

顧及用路人安全，橋梁重建工程無法採行半邊道路施工、半邊放行的方式，必須將舊橋全面拆除後施工，因此全面封路施工，民眾提早改道減速繞行，對於施工影響造成短暫交通不便，多加體諒。