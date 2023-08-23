富里羅山村景平3號橋震壞重建 9/1起全面封路施工
花蓮富里鄉羅山村景平3號橋因918地震損壞嚴重，縣府爭取中央挹注經費新台幣近2千萬元原地重建，9月1日起全路幅封路施工，提醒民眾利用替代道路通行，估明年4月完工。
景平3號橋位於鄉道花79線，聯絡富里鄉羅山村與羅山瀑布及周邊大魚池等景點；花蓮縣政府建設處考量此路段多為社區民眾與民宿業者通行，因此9月1日起全路段封閉施工，將要求施工廠商加緊施工，道路封閉期間，建議改由花80線作為替代道路通行。
建設處說明，景平3號橋因918地震後造成橋梁兩側橋台嚴重損壞，且有剪力破壞現象，導致橋台前後路面凹陷，經評估後採原地重建；縣府向行政院公共工程委員會提案申請補助，重建工程費用為1802萬元，工期300個日曆天，預計明年4月完工。
顧及用路人安全，橋梁重建工程無法採行半邊道路施工、半邊放行的方式，必須將舊橋全面拆除後施工，因此全面封路施工，民眾提早改道減速繞行，對於施工影響造成短暫交通不便，多加體諒。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言