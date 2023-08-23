釣客製造髒亂 台東富岡漁港將設「釣魚專區」

台東富岡漁港漁業豐富，是釣客公認的好釣場，吸引不少釣客下竿垂釣，但也伴隨製造髒亂環境的垃圾，縣府為解決港區環境衛生，打算規畫「釣魚專區」，專責管理。釣客樂觀其成。

農業處漁業科長陳文泰說，待富岡漁港整修工程完成後，規畫成立釣魚專區，並以委託團體管理，以使用者付費為原則，提供優良和安全的釣魚環境，同時維持港區整潔，最快明年底實施。

富岡漁港港區內及堤防區外，是釣客熱門釣點，無論白天或夜晚，天天都有人釣魚，但有釣客將隨身攜帶的食物飲品，以及使用完的釣線、魚餌，不是丟棄堤防，就是丟入海中，成了髒亂點。

雖縣府結合漁會每個月有指派人員輪值清潔，但還是遠遠趕不上製造垃圾的速度量，不僅讓清潔人員困擾，也有礙觀光形象，這些隨意丟棄的垃圾甚至成了破壞海洋生態的源頭，讓人無法接受。

漁業科強調，釣魚專區成立之前，不鼓勵釣客進入港區周邊海釣，現階段已協調海巡實施勸導；另外在港區釣內也會架設鷹眼取締丟垃圾行為，將依廢棄物清理法開罰1200元到6000元罰金。

釣客對於成立釣魚專區都樂觀其成，有釣客說「環境好，自然釣魚心情也舒服，漁獲也乾淨」，另也有釣客表示，釣魚本來是休閒活動，且一釣就是好幾個小時，相關單位如果能設置垃圾桶或資源回收桶，然後再固定清除，相信堤防上也不會到處都是垃圾。