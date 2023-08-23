比台北信義區還貴？花蓮東大門夜市民營停車場半小時70元惹議

花蓮東大門夜市附近一處民營停車場，假日半小時收費70元，在花蓮地方社團臉書引起熱議，有人質疑「比台北信義區還貴！」花蓮縣政府說，該場業者提報費率是每小時150元，目前收費符合停車場法相關規定，提醒民眾停車時，多留意收費標準。

近日有民眾全家去逛東大門夜市，看到附近停車場有空位，入內停車，逛了一個半小時出來，要繳停車費竟然要收210元，他看收費告示板，發現假日半小時收費要70元，覺得很不合理。

網友對此議論紛紛，認為和附近其他停車場半小時25到50元相比較，實在太貴，質疑半小時70元，比台北信義區的停車費標準還要貴，「花蓮人不會去停」。

該停車場在周邊廣設告示牌說明收費標準，凌晨零時至下午5時，每半小時10元，但在暑假旅遊旺季調漲，周五、六、日、例假日及例假日前一天，下午5時到當晚12時調漲到每小時70元，是白天的7倍，入場24小時最高收費250元。

花蓮縣政府建設處表示，這處停車場為民間公司向台鐵承租空地，屬依停車場法第11條申請臨時路外停車場使用，請場業者申請費率為每小時150元，目前假日夜間每半小時70元，並沒有超過業者提報的費率，符合停車場法規定。

建設處表示，民營的路外停車場，由業者依區位及周邊環境條件，自行評估訂定費率，再提報給地方主管機關備查，屬於市場機制，至於公有路外停車場及路邊停車格，則是縣府土地委外經營的停車場，因具有公共性質，故依停車場法第17條第1項及第31條與花蓮縣公有收費停車場管理自治條例第4條規定，規範每半小時10元，建議民眾在停車時多留意，視個人需求選擇停車位置。