多良水溝蓋間隙大 公路總局改善

多良火車站是台9線南迴公路熱門觀光景點，日前傳出遊客穿越水溝蓋不慎絆倒受傷，家屬質疑水溝蓋設計不良；公路總局三工處大武工務段表示，水溝蓋設計沒問題，研判颱風接連來襲損及鋪面，已派人前往現場焊接穩固及調整間隙。

多良觀光車站位於台9線公路418公里處，遊客車輛通常都是停放路旁，爬坡步行前往台鐵火車站，登高後可欣賞美麗海景，被譽為「全台最美車站」，遊客眾多。

黃姓遊客本月21日陪同家人出遊，同行女性長輩在多良車站入口處，疑因水溝蓋間隙過寬被絆倒，單腳陷入水溝，左膝蓋兩側瘀青及擦傷，所幸傷勢不嚴重。

當事人說，在多良車站入口遇到疑似設計不良的水溝蓋，聯絡4個相關單位，對方都說須釐清所屬責任，沒有人關心，並表示很忙沒有多餘人員到場，最後只好在地方社群貼文，請大家小心。

縣府得知後，確認此路段屬公路總局大武工務段管轄，大武工務段長陳永展表示，多良路段水溝蓋設計沒問題，研判日前接連二個颱風來襲，大雨沖刷導致水溝蓋間隙擴大，昨早已請承包商到場改善，將加強各路段檢查。