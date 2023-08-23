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韓國生遊基隆 驚豔港都繽紛

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
來自韓國京畿道的Kim Yeonji說，很喜歡基隆的夜市文化。圖／基市府產發處提供
來自韓國京畿道的Kim Yeonji說，很喜歡基隆的夜市文化。圖／基市府產發處提供

台日韓國際學生設計研習營學員昨天走訪和平島、色彩屋和舊漁會大樓等地，尋找設計素材和靈感。來自韓國京畿道的Kim Yeonji說，原以為基隆是座老舊城市，實地造訪發現竟是多彩繽紛，很喜歡基隆夜市文化。

今年台日韓國際設計學生研習營5天行程，除主題課程、AI實作，近日走訪基隆港兩岸、麗都蝶客花園3樓觀景台、海洋廣場、國門廣場、廟口夜市、和平島公園、阿拉寶灣、八尺門水道、阿根那造船廠、原民會館、色彩屋和舊漁會大樓。23、24日創意發想討論，25日發展成果及頒獎。

基隆市長謝國樑昨出席開幕，他說，他的施政思維是把很多限制打開，希望城市裡老舊建物、設備能重新設計，比如透過工業設計，改造垃圾桶、變電箱也能讓城市風貌一新。

學員Kim Yeonji表示，之前來台灣去過台北，沒有來過基隆，以為基隆是座老舊的城市，來過之後，發現基隆十分多彩繽紛。

台北科技大學碩士生張道恩說，走訪基隆後發現，有些地方確實有改善空間，組員集思廣益想解方。

研營營主題課程包括綠能交通、全齡友善，雲林科技大學創意生活設計系學生張以平說，日、韓道路設計有可供台灣借鏡之處。

基隆港

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