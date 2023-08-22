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國際設計營台日韓學員遊基隆 讚嘆色彩繽紛喜歡夜市文化

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
來自韓國京畿道的Kim Yeonji說，發現基隆十分多彩繽紛，她很喜歡基隆的夜市文化。圖／基市府產發處提供
來自韓國京畿道的Kim Yeonji說，發現基隆十分多彩繽紛，她很喜歡基隆的夜市文化。圖／基市府產發處提供

台日韓國際學生設計研習營學員，今天下午走訪和平島、色彩屋和舊漁會大樓等地，尋找設計素材和靈感。來自南韓京畿道的Kim Yeonji說，原以為基隆是座老舊城市，來了之後發現多彩繽紛，她很喜歡基隆的夜市文化。

今年台日韓國際設計學生研習營5天行程，除了主題課程、AI實作，昨天和今天先後走訪基隆港兩岸、麗都蝶客花園3樓觀景台、海洋廣場、國門廣場、廟口夜市、和平島公園、阿拉寶灣、八尺門水道、阿根那造船廠、原民會館、色彩屋和舊漁會大樓。23、24日創意發想討論，25日發展成果及頒獎。

基隆市長謝國樑今天在基隆市國立海科館舉辦開幕式中說，市府思考如何把現代觀光旅遊帶進到有著大自然的美麗條件，邀請學員發揮創意提供建議，未來希望透過工業設計輔助，改造基隆的城市風貌。

Kim Yeonji表示，之前來台灣只去過台北，沒有來過基隆。想像中以為基隆是一個很老舊的城市，但是來了之後，發現其實是一個現代化的城市，十分多彩繽紛。她很喜歡基隆的夜市文化，還有很多美食小吃。

來自日本東京的Yui Mitsuki表示，之前因為疫情的關係，人跟人之間變得疏遠。疫情結束之後，她想知道大家現在是怎麼生活，以及怎麼交流，所以報名參加研習營，想認識不同的人跟多樣的文化，增進和人溝通的技巧，並結交更多朋友，嘗試當地的食物。

在國立台北科技大學攻讀碩士的張道恩說，走訪基隆後發現，有些地方確有改善空間，組員已在討論有什麼辦法，融入基隆、亞洲文化變得更好。

研營營主題課程包括綠能交通、全齡友善，國立雲林科技大學創意生活設計系學生張以平認為，日韓的道路設計一定有可供台灣借鏡的地方，參加設計營能和不同文化交流，相信和日韓學生交流後，可以提出協助基隆改善市容和道路的建議。

在國立台北科技大學攻讀碩士張道恩（左）、國立雲林科技大學創意生活設計系學生張以平參加設計研習營走訪基隆。圖／基市府產發處提供
在國立台北科技大學攻讀碩士張道恩（左）、國立雲林科技大學創意生活設計系學生張以平參加設計研習營走訪基隆。圖／基市府產發處提供
來自日本東京的Yui Mitsuki表示，報名參加研習營想認識不同的人跟文化，並結交更多的朋友。圖／基市府產發處提供
來自日本東京的Yui Mitsuki表示，報名參加研習營想認識不同的人跟文化，並結交更多的朋友。圖／基市府產發處提供

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