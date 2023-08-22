國際設計營台日韓學員遊基隆 讚嘆色彩繽紛喜歡夜市文化

台日韓國際學生設計研習營學員，今天下午走訪和平島、色彩屋和舊漁會大樓等地，尋找設計素材和靈感。來自南韓京畿道的Kim Yeonji說，原以為基隆是座老舊城市，來了之後發現多彩繽紛，她很喜歡基隆的夜市文化。

今年台日韓國際設計學生研習營5天行程，除了主題課程、AI實作，昨天和今天先後走訪基隆港兩岸、麗都蝶客花園3樓觀景台、海洋廣場、國門廣場、廟口夜市、和平島公園、阿拉寶灣、八尺門水道、阿根那造船廠、原民會館、色彩屋和舊漁會大樓。23、24日創意發想討論，25日發展成果及頒獎。

基隆市長謝國樑今天在基隆市國立海科館舉辦開幕式中說，市府思考如何把現代觀光旅遊帶進到有著大自然的美麗條件，邀請學員發揮創意提供建議，未來希望透過工業設計輔助，改造基隆的城市風貌。

Kim Yeonji表示，之前來台灣只去過台北，沒有來過基隆。想像中以為基隆是一個很老舊的城市，但是來了之後，發現其實是一個現代化的城市，十分多彩繽紛。她很喜歡基隆的夜市文化，還有很多美食小吃。

來自日本東京的Yui Mitsuki表示，之前因為疫情的關係，人跟人之間變得疏遠。疫情結束之後，她想知道大家現在是怎麼生活，以及怎麼交流，所以報名參加研習營，想認識不同的人跟多樣的文化，增進和人溝通的技巧，並結交更多朋友，嘗試當地的食物。

在國立台北科技大學攻讀碩士的張道恩說，走訪基隆後發現，有些地方確有改善空間，組員已在討論有什麼辦法，融入基隆、亞洲文化變得更好。