宜蘭不是鄉下地方！ 中興紙廠等歷史建築獲1.9億元補助

行政院文化部今年提出「歷史與文化資產維護發展計畫」第五期，宜蘭縣申請32案全獲核定，共得到1億9154萬元補助款，包含中興紙廠再利用、宜蘭大學民權宿舍修復等工程。文化部長史哲今天到宜蘭視察，他說宜蘭不是「鄉下地方」，是青年發展重要基地，希望下次來時工程都已開花結果。

史哲表示，蔡英文總統昨天拍板113年度預算，歲入2兆7092億元、歲出2兆8818億元都是歷史新高，這次「歷史五期」113到118年計畫補助款也創新高，共核定全國357案，文化部補助36億餘元；其中宜蘭32案獲百分百核定，1.9億元的補助款中，中興紙廠轉型占了大頭。

中興紙廠是現在中興文創園區的前身，2015年登錄為歷史建築，總面積約8公頃，是全世界第一座以蔗渣、鬼芒製漿的造紙廠；文化部表示，2018年前瞻計畫補助園區轉型以來，已挹注約3.2億元，加上這次歷史五期約1.5億元補助款，補助超過4.7億元。

文化部表示，預計將園區內46到49號倉庫規畫為「宜蘭縣考古遺址出土遺物典藏中心」，保存漢本遺址、丸山遺址超過147萬件遺物；103到105號倉庫則轉型為「蘭博文物銀行」，展示文物修復的過程，增加民眾與文物直接互動的機會。

除了中興紙廠，「歷史五期」包含宜蘭大學民權日式眷舍修復工程，重建2017年登錄為歷史建築的舊農校教職員宿舍，文化部補助1113萬元，未來作為展示空間與社區再造場域等；此外還有進士里天主教救主會修復、羅東郡役所修復、宜蘭接公設質鋪修復等計畫。

副縣長林茂盛表示，宜蘭縣非常重視歷史古蹟保護，但經費拮据，常須仰賴中央補助，感謝行政院與史哲等人的協助；宜蘭的優良傳統是能善加利用中央補助款，都會在期限內完成，也希望後續爭取到更多經費。