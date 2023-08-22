謝國樑改造城市風貌 邀台日韓學生提創意 垃圾桶成樣品

台日韓國際學生設計研習營今在基隆市國立海科館舉辦開幕式，基隆市長謝國樑說，市府思考如何把現代觀光旅遊帶進到有著大自然的美麗條件，邀請學員發揮創意提供建議，未來希望透過工業設計輔助，改造基隆的城市風貌。

中華民國工業設計協會理事長張漢寧說，3國設計界上次齊聚一堂是2019年台灣設計展活動，疫後重聚。基隆有山有海和歷史文化，相信有非常多元且有趣的創作素材。開幕式所在地建築以前是火力發電廠，希望學員能感受到滿滿能量並充電，為這座城市提供更有創意的想法。

謝國樑對學員們說，研習營主題是「reFREEDOM」，疫情期間大家都悶壞了，未來基隆發展過程中，會把很多的限制打開。基隆是個美麗的城市，是個有著大自然的城市，希望城市裡面比較老舊的建物、設備能夠重新設計，比如透過工業設計，將垃圾桶、變電箱做為改造城市風貌的樣品。

今年台日韓國際設計學生研習營共有65名設計界青年新秀及業界人士參加，5天行程除了主題課程、AI實作，昨天和今天先後帶領學員走訪基隆港兩岸、麗都蝶客花園3樓觀景台、海洋廣場、國門廣場和廟口夜市。23、24日創意發想討論，25日發展成果及頒獎。

在國立台北科技大學攻讀碩士的張道恩昨天走訪基隆，他說有些地方確有改善空間，組員已在討論有什麼辦法，融入基隆、亞洲文化變得更好。