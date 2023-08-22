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9月2日至4日登場 花蓮義民祭首次放水燈

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮義民祭將於9月2日至4日登場，大家象徵性戴上斗笠、挑起擔子。記者王思慧／攝影
花蓮義民祭將於9月2日至4日登場，大家象徵性戴上斗笠、挑起擔子。記者王思慧／攝影

花蓮縣客家人口數逾11萬，義民祭活動將9月2日至4日登場，縣政府宣布今年首次加入放水燈民俗，地點選在七腳川溪放水燈，利用魚飼料製作心燈蓮花座，可溶於水中避免影響環境，活動節目內容豐富，讓更多人體驗客家傳統祭典。

縣府客家事務處昨天在縣府大禮堂辦理「112年花蓮縣義民祭文化活動」記者會，縣長徐榛蔚、客委會副主委周江杰、客家處長潘乾鑑、多位縣議員與客家相關社團出席，大家象徵性戴上斗笠、挑起擔子，希望活動順利。

客家處指出，花蓮客家人口占全縣人口的3分之1，也是全國客家人口第4名的縣市，每年農曆7月20日，縣政府都會盛大舉辦義民節活動，各地客庄感念義民爺捍衛鄉里、犧牲奉獻的精神，祈求平安。

處長潘乾鑑表示，今年義民祭活動不同以往，首次依循新竹新埔義民總廟傳統，9月2日下午安排在七腳川溪中段，舉行解厄祈福的放水燈，運用魚飼料製作心燈蓮花座，可溶解於水中；9月3日有吃糖粥、挑擔祈福等傳統活動；9月4日花蓮義民堂、鳳林長橋義民亭與富里竹田義民亭等分別辦理祭祀祈福。

潘乾鑑說，義民祭系列活動規畫創新節目，安排在活動現場展示花蓮客家移民史、客語專題演說義民節，還會舉辦義民祭作文比賽等，讓學童在寫作過程中認識客家傳統。

花蓮 義民祭 放水燈

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