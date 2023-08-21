大武崙沙灘、潮境潛水區今天開放 兩地都有人提前入園

基隆市大武崙沙灘與潮境公園淺水區封閉一周後，今天重新開放，兩地都有人提前「入園」。基隆市府發言人余治明表示，在重新界定安全水上遊憩區、強化宣導告示與宣傳、增加水上機動救援設備、提升巡視急救人員量能後，希望能將事故風險降到最低。

余治明今天和產業發展處科長蔡馥嚀、消防局科長蘇元鏞、觀光及城市行銷處科長楊皓凱，說明兩處遊憩水域重新開放後的強化管理措施。

余治明指出，大武崙沙灘水域經水域專業單位下水檢查後，將夏日水域警示線從原先設置地點，向岸邊拉進35公尺，並會廣播提醒民眾注意水域遊憩活動，勿遠離岸邊，降低溺水風險。市府今年已在沙灘5處出入口，設置明顯安全警示告示及岸邊設置救生圈。

余治明說，過去救生員配置是岸邊平日2人、假日4人，今天起增加海上1艘動力救生艇及2名救生員，在岸邊及海上雙重警戒。配合水上救生執勤時間，大武崙沙灘開放時間為平日中午12點、假日上午10點，並在傍晚6點關閉。

潮境公園潛水區部分，蘇元鏞表示，每日將持續觀測海域狀況，必要時預防性關閉。今起增加水上機動救援量能，每天上午7點到傍晚6點支援救生艇在潛水區浮球外警戒，若有人發生緊急狀況可給予協助，潛客誤闖航道也會驅離。

消防局另在潛點下水入口處，安排人力宣導，對民眾進行該區水域環境說明、證照審查、潮汐時間及氣象提醒、從事水域活動安全注意事項等，若人潮眾多將機動調派本局空拍機進行監測，或攜帶廣播設備進行宣導。