宜蘭神祕沙灘…禁了沙灘車 來了獨木舟

中央與地方聯手稽查宜蘭南澳神祕沙灘的違規沙灘車，近期已銷聲匿跡，但最近卻出現獨木舟。由於業者未經申請就在此營業，占用國有財產署土地，且對於漁船作業造成影響，國產署已去函縣政府通知業者說明，一旦確定違規屬實就開罰。

長達8公里南澳沙灘因為有「海蝕洞」，被網紅以「神祕沙灘」形容而暴紅，吸引沙灘車業者出租車輛讓遊客騎乘，假日上百輛次進出；5年前曾發生沙灘車業者及遊客被捲落大海意外，行政院今年5月下令禁止沙灘車前往神祕沙灘。

但沙灘車雖然走了，卻出現獨木舟。8月周六、日出現獨木舟業者在神祕沙灘入口置放獨木舟與車輛，國產署宜蘭辦事處拍照蒐證，業者雖有營利事業登記，但占用國有沙灘地，未經申請核可在南澳沙灘營業，都屬違規行為。

國產署宜蘭辦事處主任曾健銘表示，縣政府與國產署已公告，神祕沙灘進出口禁止游泳、衝浪、露營、派對、沙灘車等活動，以免發生意外。其中獨木舟業者未經許可擅自在沙灘攬客，且把營業用車輛停放在沙灘，未經許可使用的營利行為，恐涉及違反海岸管理法規定。

宜蘭縣政府工商旅遊處也表示，將依行政程序限期請業者陳述意見，確認若屬違法行為，可依違反發展觀光條例開罰。

至於花蓮縣政府依照行政院「沙灘車管理指引」，禁止沙灘車在縣內沙灘地活動，遊客直接少6成。縣議會將於30日召開專案會議，邀縣府與業者坐下來談，討論是否有更好的方式解決問題；觀光處認為沙灘地範圍大管理不易，鳳林遊憩區準備招商，或許可引導業者前往經營，業者盼能成立專區。

花蓮縣沙灘車協會理事長黃鴻達說，這陣子縣府警方都有來稽查，遊客少了6成，甚至有家業者直接停業，已打擊地方觀光產業，仍希望能設立沙灘車專區，對管理單位來說也好管理。