基隆超跑炸街 封路改道塞車

基隆市政府昨起連2天，在基隆港東岸旅運中心辦「基隆超跑嘉年華」，展示法拉利等知名跑車，並封閉中正路南下車道，「跑車炸街」讓民眾爭睹。有議員指封街造成塞車擾民，市長謝國樑說，雖有增多，但相較周末車流，無明顯回堵。

基隆市府與台灣觀光旅遊聯盟總會合辦「基隆超跑嘉年華」，50輛跑車有法拉利、藍寶堅尼、蓮花等亮相，中正路跑車引擎加速聲來回穿梭，速度感吸引不少車迷搶拍。

台灣觀光旅遊聯盟總會總會長洪奇昌表示，台灣各地超跑齊聚基隆，現場還展示90年代經典款跟JDM等多款車型；超跑動態秀也請到亞洲最快速的GTR以及首輛改裝雙渦輪的R8等吸睛的超跑，馬力全開。

市府說，為讓年輕人建立正確行車觀念，透過訓練與齊全裝備減少事故傷害，開車絕不是任性在路上奔馳，但因中正路南下車道全封並改道，才有塞車情況。

中正路南向昨上午8時封路，下午義一路、義二路和中正路車多壅塞。議員張顥瀚說，中正區通往高速公路最重要的路段封2天，平常就已夠塞，義一路因路幅有限，大量車流改道後湧進義一路，市區交通打結。

市府交通處長王圳宏表示，事前已有完整交通維持計畫，包括交通疏導、接駁運輸、停車設施等，市府疫後拚觀光，帶動觀光產業復甦，昨吸引很多人潮來基隆看跑車並消費。

市長謝國樑表示，基隆首次嘗試辦超跑嘉年華，打造主題式的觀光特色，吸引很多外縣市人潮來，車子改道措施有完整規畫，車流雖有增多，但相較周末車流，沒有明顯回堵，到晚間車流順暢。