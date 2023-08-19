影／基隆連2天跑車炸街 超跑嘉年華中正路南下封街改道

基隆市政府今明2天在基隆港東岸旅運中心辦「基隆超跑嘉年華」，展示法拉利等知名跑車，並封閉中正路南下車道進行直線加速動態秀，「跑車炸街」景像和車模都吸引不少民眾爭睹搶拍，市區局部交通卻打結。

基隆市府與台灣觀光旅遊聯盟總會合作舉辦「基隆超跑嘉年華」，50輛多輛跑車，有法拉利、藍寶堅尼、蓮花等跑車亮相，吸引很多民眾搶拍，中正路跑車引擎加速聲不斷來回穿梭。

台灣觀光旅遊聯盟總會總會長洪奇昌表示，台灣各地超跑齊聚基隆，除讓大家欣賞價值不斐的超跑，還展示90年代經典款跟JDM等多款車型；超跑動態秀請到亞洲最快速的邃跑車（GTR）及首輛改裝雙渦輪的R8等吸睛超跑，馬力全開。

市府說，為讓年輕人建立正確行車觀念，透過訓練與齊全裝備減少事故傷害，開車不是任性在路上奔馳。

但因中正路南向上午8時封路，下午義一路、義二路和中正路塞車。議員張顥瀚說，中正區通往高速公路最重要的路段封2天，義一路因為路幅有限，平常就已經夠塞了，大量的車流改道後湧進義一路，市區交通打結。

市府交通處長王圳宏表示，事前已有完整交通維持計畫，包括交通疏導、接駁運輸、停車設施等，市府疫後拚觀光，帶動觀光產業復甦，昨天吸引很多人潮來基隆看跑車並消費。