台東代燒南投垃圾案 議會退回

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東縣議會程序委員會昨退回南投垃圾案，要求縣府先溝通與說明，如有必要下次定期會再提案。圖／台東縣議會提供
台東縣議會程序委員會昨退回南投垃圾案，要求縣府先溝通與說明，如有必要下次定期會再提案。圖／台東縣議會提供

環保署函請台東協助處理南投垃圾，縣府提案送議會審議，臨時會程序委員會昨以提案倉促、焚化廠啟用曾承諾只燒台東垃圾等理由退回，未排入議程。縣長饒慶鈴尊重議會決議，但也遺憾，台東有能力卻未能向外縣市伸出援手。

台東縣議會8月28日起召開5天臨時會，昨召開程序委員會，縣議員許進榮指台東縣焚化爐剛啟用，縣內各鄉鎮堆置垃圾量尚未消化完畢，應處理在地垃圾為優先，有餘力再幫助外縣市，此案太倉促。

議員林參天說，縣長曾公開承諾不燒外縣市垃圾，現在卻無緣無故代燒南投垃圾，「她應該遵守承諾，捍衛台東環境，不該把問題丟給議會」。

委員會最後決議退回環保局協助南投處理垃圾一案，並請縣府溝通與說明，如有必要下次定期會再來提案。環保局表示，過去13年台東透過環保署協助，曾委請宜蘭、屏東、嘉義及高雄等縣市焚化廠，採互惠模式度過垃圾無處可去的困境，既然提案被退回，會遵守承諾，只同意轄內垃圾進廠。

縣長饒慶鈴說，台灣同島一命、垃圾不分藍綠，台灣「食人一口、還人一斗」的厚道精神不復存在，令人擔憂，遺憾未能幫助南投。

台東 南投 環保署

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