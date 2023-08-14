星光滿天音樂會+宜蘭情人節 在海風與浪濤聲中欣賞演出

蘭陽平原入秋後的星空非常美，宜蘭縣政府延續去年頗受好評的賞星樂目音樂會，今年續辦星光滿天音樂會，而且特別與宜蘭情人節活動結合，選在南方澳第三漁港擴大登場，邀請大家在閃爍星空下襯著海風及浪濤聲，感受音樂飄散在漁港村落的美好。

除了8月20日晚上的星光滿天音樂會，8月19日至22日的宜蘭情人節活動期間，在南方澳豆腐岬風景區也有「星空導覽」，邀請天文專家吳建德老師透過有趣的天文、星座故事，帶領民眾欣賞蘭陽星空之美。

縣政府今天與縣內產業界宣傳這項活動，這次音樂會延續去年「蘭陽文化星空」主軸，太平洋為舞台背景，邀請民眾體驗有海浪伴奏的音樂會，請到宜蘭新住民最佳創作樂手明馬丁開場，以不同風格的樂曲演繹宜蘭魅力，並藉由催淚歌姬張若凡、宜蘭同根生樂團以獨特歌聲述說宜蘭故事，還有金曲最佳演唱組合尋人啟事The Wanted及溫暖女聲曾沛慈等人演出。

系列活動展開前，縣政府為了培訓觀星導覽，今年6月邀請吳建德、劉志安及洪景川等天文講師，針對在地觀光產業者進行觀星課程培訓，完成課程時數及通過測驗共20名學員，今天頒發結業證書，他們可以把蘭陽平原的星空推廣給更多人認識，增進特色旅遊與觀光產業競爭力。