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台鐵點頭 謝國樑宣布在基隆車站南站1樓打造練街舞據點

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（左）和在韓國拿下Power Move（大地板）冠軍的中興國小學生林李納（右），今天同場宣布打造街舞練習據點喜訊。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左）和在韓國拿下Power Move（大地板）冠軍的中興國小學生林李納（右），今天同場宣布打造街舞練習據點喜訊。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府與台灣鐵路管理局商議後，可望在基隆車站南站1樓規畫街舞練習空間。基隆市長謝國樑和在韓國拿下Power Move（大地板）冠軍的中興國小學生林李納（NANA），今天同場宣布喜訊，預計3個月內打造成為熱愛街舞朋友練習據點，推廣基隆的街舞文化運動。

基市府和中華民國霹靂舞協會上月在國門廣場，合辦BattleMania街舞比賽，邀請各地街舞愛好者競技。謝國樑說，他也有到現場感受街舞文化的魅力和力量。基隆有一群熱愛街舞的青年朋友，需要合適的練習舞蹈場地，因此與台鐵局商討後，將在在車站南站1樓規畫街舞練習空間。

謝國樑表示，這處空間將託託中華民國霹靂舞協會專業團隊幫忙規畫設計，打造成為街舞文化發展重點區域，讓基隆在地霹靂舞者不會受到天候的影響，繼續練習，並提供給熱愛跳舞的基隆市民優良的舞台環境。

上個月前往韓國參加BBIC國際街舞賽事，拿下Power Move（大地板）冠軍的中興國小學生林李納（NANA），今天與謝國樑共同見證基隆街舞發展的里程碑。謝國樑市長贈送NANA一款時下小朋友們熱愛的遊戲片，期勉他繼續舞動青春，為台灣爭取更多世界能見度。

中華民國霹靂舞協會理事長林俊含說，很高興能為基隆熱愛街舞的朋友盡一份心力，將盡全力幫忙市府打造街舞運動孵育基地，提供在地青年一座舞蹈練習與活動交流的平台。預計會設立多座大型鏡面，提供舞者觀察自己的舞蹈動作，場域視覺設計則會呈現hiphop、美式漫畫、街頭潮流等活力風格。

基隆市長謝國樑（左四）今天表示，將在基隆車站南站1樓規畫街舞練習空間，並委請中華民國霹靂舞協會理事長林俊含（右四）規畫設計。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左四）今天表示，將在基隆車站南站1樓規畫街舞練習空間，並委請中華民國霹靂舞協會理事長林俊含（右四）規畫設計。記者邱瑞杰／攝影

街舞 謝國樑

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