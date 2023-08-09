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鷄籠中元祭8/29放水燈 張逸軍領軍舞出好願在人間

中央社／ 基隆9日電
基隆市文化局9日舉辦鷄籠中元祭開幕記者會，基隆市長謝國樑（左3）等人一同將鑰匙插入後，宣告為期一個月的盛事即將展開。(中央社)
基隆市文化局9日舉辦鷄籠中元祭開幕記者會，基隆市長謝國樑（左3）等人一同將鑰匙插入後，宣告為期一個月的盛事即將展開。(中央社)

邁入第169年鷄籠中元祭，今年由郭姓宗親會輪值主普，29日放水燈遊行當天，將由前太陽馬戲團舞者張逸軍領軍，帶來結合舞蹈與特技的跨領域舞劇「好願在人間」。

基隆市文化局今天舉辦開幕記者會，市長謝國樑致詞說，邁入第169年的鷄籠中元祭，今年也迎來15年主普輪值的最後1年，今年主題為「平安」，也是現今國家、社會期待的方向，希望活動能平安順利。

謝國樑表示，市府今年致力於打造有愛的城市，希望民眾參加中元祭，都能感受到有別於以往的溫暖，並帶走1份平安的祝福，也邀請民眾一同創作，以光廊為主體，請民眾寫下平安小卡片掛在光廊，祈求活動順利圓滿。

文化局長江亭玫透過新聞稿表示，今年表演團隊陣容堅強，邀請張逸軍領軍，創作舞劇「好願在人間」，將於29日放水燈遊行當天呈現。

江亭玫說，張逸軍與基隆市中正國中民俗體育班、優尼克當代馬戲及KGB街舞團攜手合作，透過清法戰爭的歷史剪影，及當代街舞對決（battle），讓中西文化差異碰撞交融，展現創新與傳統，並結合平安寓意，使今年鷄籠中元祭更加多元豐富。

郭姓宗親會主任委員郭慶全表示，今年主燈採用2008年設計的Q版郭子儀，放大100倍後布置在海洋廣場，明天起會開始組裝主燈。

基隆市議會議長童子瑋說，中元祭如同基隆人的大過年，是兼具歷史深度、文化傳承與民間記憶的寶藏，也是基隆歷史文化最閃亮的名片，更象徵基隆的多元、包容、和平。

童子瑋說，中元祭拚花車、拚陣頭，背後其實是當年漳州人、泉州人械鬥的和平解決方案，而開龕門、開燈放彩、放水燈眾多科儀的背後，則是先祖傳承的善念與感恩「我們不能忘記」。

文化局指出，市府將直播16日的開龕門和29日的放水燈遊行及9月15日關龕門，讓未能親臨現場的民眾也能一睹為快，感受熱鬧氣氛。

基隆 中元祭 放水燈

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