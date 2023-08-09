基隆超跑嘉年華封路 民代憂塞車

基隆市長謝國樑昨天宣布19、20日舉辦「超跑嘉年華」活動，要吸引觀光客遊基隆及消費。活動期間封閉市區臨港的中正路南向（往台北）車道，民代質疑會衝擊交通，至今道路未見牌面公告，效率太差。交通處表示，有評估多種方案及配套措施，將衝擊降到最低。

超跑嘉年華由台灣觀光旅遊聯盟總會和基隆市府合辦，19、20日在基隆港東岸旅運中心登場，謝國樑昨與聯盟總會創會理事長、藝人「鳥來嬤」吳敏為活動暖身。

交通處表示，配合超跑嘉年華活動，中正路南向3線車道（信一路口至義一路口）19日上午8點到下午6點、20日上午8點到下午5點封閉，車輛改道義一路；北向車道3線車道照常通行。

市議員張顥瀚說，市府推展觀光是好事，活動期間已進入農曆7月，中正區民眾利用假日往市中心採買者增加，加上遊客車潮，車輛全擠進交通負荷原本就很沉重的義一路，勢必會衝擊交通，或許可考慮中正路實施調撥車道。

交通處回應，研商交通配套時，曾考慮中正路北向停車格取消，加上原本3線車道，改成雙向各2線道通行，最後評估不可行，決定南向封閉，引導車流改走義一路。因應義一路可能塞車，活動期間會開放中正路車輛，在基隆港東岸聯外道路到義一路口間的各處路口迴轉，改從聯外道路前往深澳坑地區往市區，或接萬瑞快速道路、中山高南下。改道標誌已在施作，近日會設置在相關道路。