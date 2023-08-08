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基隆超跑嘉年華封閉中正路南向車道 市區2天交通面臨衝擊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆超跑嘉年華活動18、19日在基隆港東岸旅運中心登場。記者邱瑞杰／攝影
基隆超跑嘉年華活動18、19日在基隆港東岸旅運中心登場。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑今天宣布18、19日舉辦「超跑嘉年華」活動，吸引觀光客遊基隆及消費。活動期間封閉市區臨港的中正路南向（往台北）車道，市議員張顥瀚質疑會嚴重衝擊交通，至今道路竟未見牌面公告，效率太差。交通處表示，評估多種方案利弊後，決定現行方案，也會有配套措施。

基隆超跑嘉年華由台灣觀光旅遊聯盟總會和基市府合辦，19、20日在基隆港東岸旅運中心登場。謝國樑今與聯盟總會創會理事長、藝人「鳥來嬤」吳敏出席宣傳活動，邀請各地民眾到基隆體驗超跑盛會。

謝國樑說，超跑嘉年華內容包含超跑靜態展示、直線加速動態秀和小小超跑體驗，另由委託行商圈發展協會規畫在地特色市集。希望基隆未來能仿效澳門、新加坡、摩納哥等城市，運用城市道路舉辦「城市賽車」活動，吸引全國車迷及國際觀光客造訪共襄盛舉。

交通處表示，配合超跑嘉年華活動舉辦，中正路南向3線車道（信一路口至義一路口）19日上午8點到下午6點、20日上午8點到下午5點封閉，引道車輛改道義一路；北向車道3線車道照常通行。

張顥瀚說，市府推展觀光是好事，但活動期間已進入農曆7月，中正區民眾利用假日往市中心採買者增加，加上遊客車潮，車輛全擠進交通負荷原本就很沉重的義一路，勢必會嚴重衝擊交通，或許可考慮中正路實施調撥車道。

交通處回應，研商交通配套時，曾考慮中正路北向停車格取消，加上原本3線車道，改成雙向各2線道通行，但評估並不可行，決定南向封閉，引導車流改走義一路。

交通處說，因應義一路可能塞車，活動期間會開放中正路車輛，在基隆港東岸聯外道路到義一路口間的各處路口迴轉，改從聯外道路前往深澳坑地區往市區，或接萬瑞快速道路、中山高南下。改道標誌已在施作，近日就會設置在相關道路。

基隆超跑嘉年華18、19日在基隆港東岸旅運中心登場，活動期間封閉中正路臨港南向車道。記者邱瑞杰／攝影
基隆超跑嘉年華18、19日在基隆港東岸旅運中心登場，活動期間封閉中正路臨港南向車道。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左三）和台灣觀光旅遊聯盟總會創會理事長、藝人吳敏（左四）今天宣布，基隆超跑嘉年華18、19日登場。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左三）和台灣觀光旅遊聯盟總會創會理事長、藝人吳敏（左四）今天宣布，基隆超跑嘉年華18、19日登場。記者邱瑞杰／攝影

基隆港 車道 謝國樑

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