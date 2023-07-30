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宜蘭童玩節 7歲童玩水戰車眼角受傷、遊具暫撤

中央社／ 宜蘭30日電

7歲孩童到宜蘭國際童玩藝術節玩水戰車時，臉部被刮到掉皮且眼角遭撞擊受傷。文化局表示，對於受傷遊客都已加保公共意外責任險，提供完整的醫療給付，並暫時撤下這項遊具。

日前有孩童到童玩節遊玩，從滑水道上方滑下至水床時，撞上正在撿拾手臂圈的工讀生，所幸無人受傷。有家長昨天在臉書（Facebook）社團「宜蘭知識+」發文指出，7歲孩子下午去童玩節玩水，在星空水戰場玩此設施（水戰車），在正常使用下，水幫浦壓下去，下方泳圈整個翻倒。

這名家長說，因為手壓幫浦是金屬製，翻倒後臉部被刮到掉皮且眼角遭撞擊受傷，幸好沒有傷到眼球。聽說當天已有6名孩童也是玩此設施受傷，希望相關單位能改善。

對此，宜蘭縣政府文化局表示，對於有遊客因使用水戰車設施造成受傷，童玩節大會深感歉意，童玩節對於活動期間因園區設施而受傷的遊客，都已加保公共意外責任險，根據當日醫護站登記與就診紀錄，提供完整的醫療給付，並持續追蹤關心就診民眾。

文化局指出，因童玩節人潮眾多，為避免類似情形再度發生，並強化全區安全性管理，決定負責任暫時撤下這項遊具，同時加強各遊具的檢查維護，童玩節主辦單位也將每日重複檢視各項安全標語，並要求現場工作人員貼心提醒正確的遊具使用方式，及年齡較小孩童需請家長親子同樂、互動陪同。

至於29日是否有6名孩童玩水戰車受傷，文化局表示，經與醫護站確認，有2名孩童因玩水戰車造成傷口，另有4名向醫護站領取冰敷袋後離去，無法得知是否為玩水戰車受傷。

童玩節 文化局 宜蘭

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