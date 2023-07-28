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台東農會設直銷站 小農蔬果這邊買

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東地區農會為協助在地青農與小農，在台東市設立農民直銷站，讓消費者直接跟農民買，目前已有40名農友合作。記者尤聰光／攝影
台東地區農會為協助在地青農與小農，在台東市設立農民直銷站，讓消費者直接跟農民買，目前已有40名農友合作。記者尤聰光／攝影

台東地區農會為協助在地青農與小農打開銷路，在市區設立農民直銷站，打造產地直送平台，讓消費者直接跟農民買，目前有40名農友參與，將陸續輔導更多農民加入，農會總幹事李建通說，小農大多獨立種植，生產規模較小，透過農民直銷站推廣「食當季、享在地」理念，可幫小農增加收益。

農民直銷站設於台東中正路上的農會生鮮超市內，甫開張就吸引許多民眾消費，販售的農產多是當天現採的新鮮蔬果，價格親民，有人一次就買了好幾樣瓜果，直呼超划算。

「苦瓜3條才1百元，很便宜」，消費者指出，小農賣的蔬果都很新鮮漂亮，還能清楚知道生產履歷，加上有農會把關，買得比較安心。

參與農民直銷站的余姓小農表示，農會直銷站不僅提高他們的生產收入，民眾也能透過生產履歷放心購買，提高購買意願。

台東地區農會表示，直銷站販售的蔬果，集合在地有機、安全蔬果標章，具有台灣農產品生產追溯QR Code，且可讓生產者與消費者直接互動，農會將陸續輔導更多農民加入行列，意者可與農會洽談。

農會 農民 台東

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