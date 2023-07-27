花東快重啟評估 地方憂交通黑暗期

花東快速公路重啟可行性評估，公路總局昨到花蓮縣新城鄉辦首場說明會，初步規畫花東快往北銜接蘇花安，從花蓮秀林鄉崇德一直到台東市，連接台九線，保留向南的延彈性，全長173.7公里，經費初估2300億元。

會議主持人公路總局四區工程處副處長陳柏成說，花東快目前還在可行性評估的期中報告階段，辦5場說明會希望廣納各方意見，以利後續評估，將蒐集各單位不同意見，納入可行性評估期末報告。

公路總局曾於2014、2015年間做過花東快速道路的可行性評估及說明會，當初估計經費約700億元到1000億元，最後以不符經濟效益為由擱置迄今；2019年底，立法院決議重啟評估，公路總局完成初步規畫後，昨起至8月中辦5場說明會。因杜蘇芮颱風影響，今天花蓮場說明會延期。

昨說明會上，公路總局說，重啟評估的路線比上次多700公尺，主因起點向北延伸到秀林鄉崇德村，銜接蘇花安延續花東快速路網，終點在台東市的台9線，保留向南的延彈性。

全線並設17處交流道，花蓮段有11處，台東段則有6處。玉里鎮規畫一座服務區，全線以路堤為主，總長約115公里，另有49公里長的橋梁、2.6公里的隧道及7公里的路塹。

據公路總局規畫，崇德到新城會通過新城火車站前，景美到北埔間有4公里與台9線共線，設有新城北、南2處交流道，再進入花蓮市區。

新城地方人士認為，太魯閣大橋到花蓮市只有20公里，現在台9線除非連假，否則不會塞車；花東快景美到北埔與台9線共線，施工時可能造成交通黑暗期，建議拓寬台9線就好。

縣議員邱光明建議，直接從蘇花安規畫的崇德服務區沿海側進入新城康樂村，道路筆直，交通更便利。議員傅國淵說，全台到處是快速道路，花蓮連一條都沒有，花東快還可做為戰備跑道，兼具國防用途，希望公路總局快點完成評估，早日動工。鄉代傅緯豪認為，新城鄉狹長缺少腹地，希望共線部分愈少愈好，避免造成北花蓮交通黑暗期。