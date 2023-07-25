快訊

董至成突宣告「回大陸復工」 驚人收入曝光

超幸運！僅花15元去新竹湖口「拔芽」 中千萬發票大獎

杜蘇芮颱風逼近 花蓮各單位積極防颱備戰

聯合報／ 記者王燕華王思慧／花蓮即時報導
吉安鄉長游淑貞（左三）確保榮光抽水站2部抽水機及2部發電機機具正常運轉。圖／吉安鄉公所提供
吉安鄉長游淑貞（左三）確保榮光抽水站2部抽水機及2部發電機機具正常運轉。圖／吉安鄉公所提供

颱風杜蘇芮逼近，中央氣象局已發布海上陸上警報，花蓮紅面鴨展演已暫停，知卡宣綠森林親水公園夏季戲水活動，將視天氣狀況滾動式調整是否休園。花蓮市公所、吉安鄉公所確保抽水機正常運作，玉里赤科山產業道路今晚禁止通行，太魯閣國家公園尚有5隊未聯繫上，正聯繫勸導下山。

颱風來勢洶洶，縣府考量遊客安全，鯉魚潭「2023花蓮紅面鴨FUN暑假」活動，自昨天下午5時起暫停所有展演活動，活動恢復展演日期將另於紅面鴨活動官網、花蓮觀光粉絲團及花蓮觀光資訊網公告。遊客愛去的東大門夜市也在做防颱工作，若暫停營業再公布。

花蓮市長魏嘉彥今天到南濱抽水站視察機組運作情形，他說，南濱抽水站新站有5座抽水機組，每組每秒可抽取6立方公尺水量，搭配舊站的6座，每組每秒抽取3立方公尺水量，全站總抽水容量每秒可達48立方公尺。

魏嘉彥說，連同南濱抽水站新、舊站，全市共10座抽水站，抽水機組每周測試運作，並有定期養護，以備隨時發揮排水的功效。他指示清潔隊在颱風來襲前，針對低窪地區做好清溝，另包括路樹修剪、雨水下水道以及各抽水站調節池的清淤作業，都要做好準備。

吉安鄉公所針對榮光易淹水社區、山邊土石流保全戶，隨時做好協助鄉親撤離工作；確保榮光抽水站2部抽水機及2部發電機機具正常運轉，抽水機每秒可抽取1立方公尺的水量，將水送至吉安溪入海。

因應颱風來襲，太魯閣國家公園管理處昨天下午4時已公告全面禁止境內生態保護區及其他管制區入園活動，並立即聯繫山友，到今天下午2時為止，已下山95隊340人，8隊34人已在下撤途中，還有9隊23人經勸導未上山，另有5隊20人尚未聯繫上，正積極聯繫。

玉里鎮公所指出，根據氣象預報颱風將為玉里鎮帶來上千公釐累積雨量，對山區影響很大，決定赤科山產業道路今天下午6時起禁止通行，請上下山民眾改走竹林產業道路。

東部分署第一二岸巡隊表示，目前花蓮海邊受颱風外圍環流影響，已開始出現強陣風及長浪，針對轄區內遊憩熱點如崇德海灘、七星潭、太平洋公園及石梯坪等熱門旅遊景點及區域拉起封鎖線，加強實施觀浪勸離，提醒民眾切勿靠近海邊及跨越封鎖線，避免發生意外。

花蓮市長魏嘉彥（左）到南濱抽水站視察機組運作情形，確保機具正常運作。圖／花蓮市公所提供
花蓮市長魏嘉彥（左）到南濱抽水站視察機組運作情形，確保機具正常運作。圖／花蓮市公所提供
杜蘇芮颱風逼近，花蓮海邊已開始出現強陣風及長浪。圖／花蓮市公所提供
杜蘇芮颱風逼近，花蓮海邊已開始出現強陣風及長浪。圖／花蓮市公所提供
東部分署第一二岸巡隊針對轄區內遊憩熱點如崇德海灘、七星潭、太平洋公園及石梯坪等熱門旅遊景點及區域拉起封鎖線。圖／東部分署第一二岸巡隊提供
東部分署第一二岸巡隊針對轄區內遊憩熱點如崇德海灘、七星潭、太平洋公園及石梯坪等熱門旅遊景點及區域拉起封鎖線。圖／東部分署第一二岸巡隊提供

花蓮 颱風 太魯閣國家公園

延伸閱讀

登革熱十年最慘 颱風杜蘇芮再攪局南部風險升高

7年前莫蘭蒂造成屏東大停電 台電備戰路徑相似的杜蘇芮

杜蘇芮颱風影響約5000名遊客滯留澎湖 3海運航線停航

杜蘇芮逼近…為做好防颱整備 漢光39號演習台南操演取消

相關新聞

蘭陽媽祖文化節首推超值好康 5天4夜海陸遶境吃住888元

全台唯一媽祖海陸遶境的「蘭陽媽祖文化節」將於9月登場，宜蘭縣政府今天宣布活動3大好康優惠，為方便外縣市遊客信眾跟著海陸巡...

如鏡面映照山林的絕美 訪「三星池」秘境要小心迷途

宜蘭太平山國家森林遊樂區內「三星池」昨日有登山客走失，也讓這處秘境出現在大眾視野。三星池被群山環繞，池畔是原始檜木林，陽...

吉安鄉智慧門牌換新3萬多戶 不拆舊保留歷史記憶

花蓮吉安鄉門牌17年未換發，其中還有老宅使用超過50年的藍色門牌」，今年鄉公所配合打造智慧特色門牌，全面換發3萬多戶門牌...

颱風杜蘇芮來勢洶洶 台東各級防颱總動員

杜蘇芮颱風來襲，台東首當其衝，中央直屬及縣府各級單位開始因應防災，勤務最為繁重的消防局今天完成救災裝備檢整，只要颱風期間...

台東縣災變中心二級開設 今下午至27日鹿野高台熱氣球取消

杜蘇芮颱風腳步逼近，台東縣災害應變中心二級開設，考量熱氣球活動安全，台東縣政府與熱氣球專業飛行團隊評估後宣布，25日下午...

基市人行道車「逼」行人 騎樓假盆栽占位謝國樑下令查

基隆市政府大樓左側人行道空間，但每天上午上班時間成為機車道捷徑，很多民眾走著走著，卻常被後方違規行駛的機車頻按喇叭「逼逼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦