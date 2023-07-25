杜蘇芮颱風逼近 花蓮各單位積極防颱備戰

颱風杜蘇芮逼近，中央氣象局已發布海上陸上警報，花蓮紅面鴨展演已暫停，知卡宣綠森林親水公園夏季戲水活動，將視天氣狀況滾動式調整是否休園。花蓮市公所、吉安鄉公所確保抽水機正常運作，玉里赤科山產業道路今晚禁止通行，太魯閣國家公園尚有5隊未聯繫上，正聯繫勸導下山。

颱風來勢洶洶，縣府考量遊客安全，鯉魚潭「2023花蓮紅面鴨FUN暑假」活動，自昨天下午5時起暫停所有展演活動，活動恢復展演日期將另於紅面鴨活動官網、花蓮觀光粉絲團及花蓮觀光資訊網公告。遊客愛去的東大門夜市也在做防颱工作，若暫停營業再公布。

花蓮市長魏嘉彥今天到南濱抽水站視察機組運作情形，他說，南濱抽水站新站有5座抽水機組，每組每秒可抽取6立方公尺水量，搭配舊站的6座，每組每秒抽取3立方公尺水量，全站總抽水容量每秒可達48立方公尺。

魏嘉彥說，連同南濱抽水站新、舊站，全市共10座抽水站，抽水機組每周測試運作，並有定期養護，以備隨時發揮排水的功效。他指示清潔隊在颱風來襲前，針對低窪地區做好清溝，另包括路樹修剪、雨水下水道以及各抽水站調節池的清淤作業，都要做好準備。

吉安鄉公所針對榮光易淹水社區、山邊土石流保全戶，隨時做好協助鄉親撤離工作；確保榮光抽水站2部抽水機及2部發電機機具正常運轉，抽水機每秒可抽取1立方公尺的水量，將水送至吉安溪入海。

因應颱風來襲，太魯閣國家公園管理處昨天下午4時已公告全面禁止境內生態保護區及其他管制區入園活動，並立即聯繫山友，到今天下午2時為止，已下山95隊340人，8隊34人已在下撤途中，還有9隊23人經勸導未上山，另有5隊20人尚未聯繫上，正積極聯繫。

玉里鎮公所指出，根據氣象預報颱風將為玉里鎮帶來上千公釐累積雨量，對山區影響很大，決定赤科山產業道路今天下午6時起禁止通行，請上下山民眾改走竹林產業道路。