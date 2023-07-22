狂犬病陽性鼬獾闖民宅咬傷花蓮婦 縣府展開疫調籲注意

花蓮縣一名婦人近日遭闖入家中的野生鼬獾咬傷腳趾就醫，事後鼬獾被檢出狂犬病陽性，婦人已注射狂犬病疫苗。縣府農業處表示，相關動物疫調正持續釐清，籲請民眾若不慎遭動物咬傷，請儘速就醫。

一名家住瑞穗鄉的婦人，本月16日晚間在自宅，被闖入的鼬獾咬傷，家人馬上帶她到玉里慈濟醫院就醫。花蓮縣動植物防疫所接獲通報，隔天到婦人家中採集鼬獾檢體送驗，20日結果出爐，確認為狂犬病陽性。動防所已展開動物疫調，婦人家中所養的貓、狗也採樣送驗。

縣府農業處長陳淑雯表示，全縣13鄉鎮市，除花蓮、吉安與新城，其餘仍列狂犬病高風險地區，縣府加強防控，每年與鄉鎮市公所合作，辦理犬貓狂犬病巡迴注射，且連續10年安排獸醫師到中橫沿線為民眾犬隻施打狂犬病疫苗。全台本島近3年動物狂犬病注射率，花蓮縣都是第一。

陳淑雯說，狂犬病是重要的人畜共通疾病，包括鼬獾、白鼻心都是台灣野生動物狂犬病宿主之一，縣府持續監控，今年送驗40件都是陰性，此次驗出陽性的鼬獾是第41例。

她呼籲，野生動物有野性且具風險性，民眾勿隨意接近，若不慎被動物咬傷，請記清楚動物特徵，用大量肥皂、清水沖洗15分鐘，並以優碘消毒傷口，儘速送醫評估是否要接種人用狂犬病疫苗，同時通報所在地鄉鎮市公所或花蓮縣動植物防疫所處置。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮提醒「二不一要」，不要接觸或吃野生動物、不要棄養家中寵物、要每年定期攜帶家中寵物施打狂犬病疫苗，共同防範人畜共通傳染病。