花蓮通勤月票方案過關 199元全台最低拚10月上路

花蓮縣向交通部提出公共運輸通勤月票方案，經修正為縣境內台鐵及5條市區客運路線199元及台鐵、市區客運及公路客運399元兩項方案，昨天再度闖關，獲通過，為配合台鐵準備時間，預計10月上路，199元方案是全台最低價。

花蓮縣南北狹長，將上前兩年疫情衝擊民眾搭乘公共運具的意願，市區、公路客運搭乘人數不多。公路總局鼓勵各縣市規畫定期通勤月票，花蓮縣提出都內月票99、299、399三種方案，上個月送公路總局審核，因審查委員有意見遭到保留，縣府建設處修正，改為199、399兩項方案，昨天再度送審。

建設處長鄧子榆說，花蓮縣搭乘公共運輸人口以市區客運為主，原本提出99元的市區客運吃到飽方案，是希望鼓勵提高搭乘率，但委員認為不符多元運具的精神，因此這次修正提案，刪除僅市區客運的99元方案，微調另兩項至少結合兩種運具的方案，昨天再向審查委員說明，獲得支持。

199方案結合台鐵和平到富里共25站，以及花蓮市區客運301、302、303、305、307共5條路線，399方案則是縣內的台鐵25站、市區客運、公路客運，及宜蘭縣市區客運201線，及台東公路客運8101、8102、8105、8119、8161、8173、8181各條路線，都是30天內不限次數的吃到飽月票方案。

鄧子榆說，上月已邀集花蓮監理站、客運業者及悠遊卡、一卡通、愛金卡3家票證公司，在花蓮轉運站進行票證系統整合檢測，系統端部分已準備好，就等公路總局核定方案，原本希望這個月就能推出，但台鐵端還有相關設備問題要準備，配合台鐵，預計10月上路。