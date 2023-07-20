快訊

「走入白宮說」言論惹議…美要求賴清德說明爭議言論？美智庫：絕非空穴來風

好萊塢明星無法忍受資方這些作為？他分析罷工關鍵原因

李玟二姊突率律師現身警局！開口吐露原因令人心疼

二湖鳳梨隨機抽測15.5度好香甜 散發自然鳳梨果香

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭員山鄉農會今天舉辦二胡鳳梨上市及創意料理發表活動，使用鳳梨製作的多道創意料理，讓人食指大動。記者戴永華／攝影
宜蘭員山鄉農會今天舉辦二胡鳳梨上市及創意料理發表活動，使用鳳梨製作的多道創意料理，讓人食指大動。記者戴永華／攝影

台灣生產鳳梨緯度最北的二湖鳳梨正進入產季，宜蘭員山鄉農會今天舉辦二胡鳳梨上市及創意料理發表活動，現場隨機抽測鳳梨的甜度高達15.5度、纖維細緻，散發自然的鳳梨果香，讓人讚不絕口。

花蓮農改場副廠長楊大吉表示，員山鄉二湖地區栽培的鳳梨是屬於「開英種」，由於氣候環境特殊，只有這裡種得好，今天他們在會場隨機測得的鳳梨甜度幾乎快到16度了，非常好吃，而且帶一點點微酸，其酸甜度融合比例剛好，農改場敢為二湖鳳梨的品質「掛保證」。

員山鄉農會總幹事游長峰表示，二湖鳳梨栽種面積約22.33公頃，產量670公噸，產出的鳳梨顆粒不大，果肉纖維細緻，而且保有傳統鳳梨香氣及糖酸化，在市場上很受喜愛，鮮食好吃，也適合入菜，今年特別與毛蟹冒泡碳烤屋、豬籠寨、二湖鳳梨館等休區業者及家政班合作，開發10幾種鳳梨特色創意料理及DIY體驗。

縣長林姿妙表示，員山鄉湖西村是北台灣唯一的鳳梨生產專區，二湖鳳梨是地方特色農產，當地農民從日據時代栽種鳳梨至今，傳承百年好滋味，品質有保障，二湖鳳梨最近陸續採購上市，呼籲消費者要買要快。

農業處表示，縣政府與農會輔導農友安全用藥，今年14家果農參加檢測，全部農藥殘留都未檢出，消費者可安心採購；另建議在採購鳳梨時留意果品外觀是否完整、沒有裂痕，輕拍果實厚重紮實的聲音，就是好鳳梨。欲購者可接洽員山鄉農會推廣部，或前往湖西村二湖鳳梨生產專區，沿路都有果農自產自銷，每台斤約50元。

使用二湖鳳梨製作的鳳梨蝦球。記者戴永華／攝影
使用二湖鳳梨製作的鳳梨蝦球。記者戴永華／攝影
員山鄉農會推動學生食農教育，舉辦鳳梨比薩製作DIY。記者戴永華／攝影
員山鄉農會推動學生食農教育，舉辦鳳梨比薩製作DIY。記者戴永華／攝影
宜蘭員山鄉農會今天舉辦二胡鳳梨上市及創意料理發表活動，使用鳳梨製作的多道創意料理，讓人食指大動。記者戴永華／攝影
宜蘭員山鄉農會今天舉辦二胡鳳梨上市及創意料理發表活動，使用鳳梨製作的多道創意料理，讓人食指大動。記者戴永華／攝影
今年宜蘭二湖鳳梨的品質相當好，隨機抽測的甜度是15.5度，農改場為品質掛保證。記者戴永華／攝影
今年宜蘭二湖鳳梨的品質相當好，隨機抽測的甜度是15.5度，農改場為品質掛保證。記者戴永華／攝影
宜蘭員山鄉農會今天舉辦二胡鳳梨上市及創意料理發表活動，縣政府及農會合力行銷優質農產。記者戴永華／攝影
宜蘭員山鄉農會今天舉辦二胡鳳梨上市及創意料理發表活動，縣政府及農會合力行銷優質農產。記者戴永華／攝影
以二湖鳳梨製作的小比薩，清爽可口。記者戴永華／攝影
以二湖鳳梨製作的小比薩，清爽可口。記者戴永華／攝影
宜蘭二湖鳳梨品種特殊，保有傳統鳳梨香氣、酸甜比例佳且口感纖維細緻，讓人忍不住大讚好吃。記者戴永華／攝影
宜蘭二湖鳳梨品種特殊，保有傳統鳳梨香氣、酸甜比例佳且口感纖維細緻，讓人忍不住大讚好吃。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙與縣議員黃浴沂（右）與黃琤婷（左）製作鳳梨比薩。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙與縣議員黃浴沂（右）與黃琤婷（左）製作鳳梨比薩。記者戴永華／攝影

延伸閱讀

「好好照顧他」...鳳梨女友疑有小寶貝？歐菈被問孕事大方回應

台南芒果外銷南韓3噸秒殺 每顆平均價格曝光「台灣4到5倍」

陳吉仲嘉義拚牛奶鳳梨銷日 裝櫃1560箱啟航丸久超市

三分春色全台85門市 即起「喝」得到高雄鳳梨

相關新聞

二湖鳳梨隨機抽測15.5度好香甜 散發自然鳳梨果香

台灣生產鳳梨緯度最北的二湖鳳梨正進入產季，宜蘭員山鄉農會今天舉辦二胡鳳梨上市及創意料理發表活動，現場隨機抽測鳳梨的甜度高...

提升國軍救護經驗及地方救護力 台東高救將與軍方合作

彌補醫療資源不足，台東縣消防局12年前成立被稱為「行動急診室」的高級救護隊，今天新進13名學員演訓，縣長饒慶鈴慰問，她說...

基隆電動機車專案 8月底完成廠商評選

基隆市政府編列3.6億元，要以補助方案送出1.2萬輛「免費青年電動機車」，昨天在環保局官網公告。市長謝國樑說，歡迎所有符...

台東市登革熱病媒蚊指數 6處偏高

全台登革熱人數不斷上升，台東縣尚無本土個案，不過已有2例外縣市個案足跡，縣長饒慶鈴昨宣布將周六訂為居家環境清潔日，籲縣民...

宜蘭紅龍果甜王23.4度 贏白甘蔗

宜蘭紅龍果品質評鑑結果出爐，甜王組冠軍是羅東鎮的游炳煌，果肉中心甜度23.4度超過白甘蔗，是歷年最甜；紅肉組冠軍是員山鄉...

花蓮地政所爆性騷 處置遭質疑

花蓮地政事務所一名吳姓女員工昨指控，遭蕭姓測量助理以摸頭、下巴、大腿等方式性騷，4月提出申訴後，蕭男至今未被懲處，她反遭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦