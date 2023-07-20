二湖鳳梨隨機抽測15.5度好香甜 散發自然鳳梨果香
台灣生產鳳梨緯度最北的二湖鳳梨正進入產季，宜蘭員山鄉農會今天舉辦二胡鳳梨上市及創意料理發表活動，現場隨機抽測鳳梨的甜度高達15.5度、纖維細緻，散發自然的鳳梨果香，讓人讚不絕口。
花蓮農改場副廠長楊大吉表示，員山鄉二湖地區栽培的鳳梨是屬於「開英種」，由於氣候環境特殊，只有這裡種得好，今天他們在會場隨機測得的鳳梨甜度幾乎快到16度了，非常好吃，而且帶一點點微酸，其酸甜度融合比例剛好，農改場敢為二湖鳳梨的品質「掛保證」。
員山鄉農會總幹事游長峰表示，二湖鳳梨栽種面積約22.33公頃，產量670公噸，產出的鳳梨顆粒不大，果肉纖維細緻，而且保有傳統鳳梨香氣及糖酸化，在市場上很受喜愛，鮮食好吃，也適合入菜，今年特別與毛蟹冒泡碳烤屋、豬籠寨、二湖鳳梨館等休區業者及家政班合作，開發10幾種鳳梨特色創意料理及DIY體驗。
縣長林姿妙表示，員山鄉湖西村是北台灣唯一的鳳梨生產專區，二湖鳳梨是地方特色農產，當地農民從日據時代栽種鳳梨至今，傳承百年好滋味，品質有保障，二湖鳳梨最近陸續採購上市，呼籲消費者要買要快。
農業處表示，縣政府與農會輔導農友安全用藥，今年14家果農參加檢測，全部農藥殘留都未檢出，消費者可安心採購；另建議在採購鳳梨時留意果品外觀是否完整、沒有裂痕，輕拍果實厚重紮實的聲音，就是好鳳梨。欲購者可接洽員山鄉農會推廣部，或前往湖西村二湖鳳梨生產專區，沿路都有果農自產自銷，每台斤約50元。
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