二湖鳳梨隨機抽測15.5度好香甜 散發自然鳳梨果香

台灣生產鳳梨緯度最北的二湖鳳梨正進入產季，宜蘭員山鄉農會今天舉辦二胡鳳梨上市及創意料理發表活動，現場隨機抽測鳳梨的甜度高達15.5度、纖維細緻，散發自然的鳳梨果香，讓人讚不絕口。

花蓮農改場副廠長楊大吉表示，員山鄉二湖地區栽培的鳳梨是屬於「開英種」，由於氣候環境特殊，只有這裡種得好，今天他們在會場隨機測得的鳳梨甜度幾乎快到16度了，非常好吃，而且帶一點點微酸，其酸甜度融合比例剛好，農改場敢為二湖鳳梨的品質「掛保證」。

員山鄉農會總幹事游長峰表示，二湖鳳梨栽種面積約22.33公頃，產量670公噸，產出的鳳梨顆粒不大，果肉纖維細緻，而且保有傳統鳳梨香氣及糖酸化，在市場上很受喜愛，鮮食好吃，也適合入菜，今年特別與毛蟹冒泡碳烤屋、豬籠寨、二湖鳳梨館等休區業者及家政班合作，開發10幾種鳳梨特色創意料理及DIY體驗。

縣長林姿妙表示，員山鄉湖西村是北台灣唯一的鳳梨生產專區，二湖鳳梨是地方特色農產，當地農民從日據時代栽種鳳梨至今，傳承百年好滋味，品質有保障，二湖鳳梨最近陸續採購上市，呼籲消費者要買要快。