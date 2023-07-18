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林右昌任內中斷「市長與民有約」 謝國樑今重啟：了解民意
內政部長林右昌在基隆市長任內中斷的「市長與民有約」，市長謝國樑今晚重啟，謝國樑說，透過雙方的互動與交流，瞭解民意動及需求，而相關陳情內容都會記錄追蹤，以落實執行民眾需求。
謝國樑說，基隆市政府致力重視基層民意，建構與民眾面對面溝通的友善機制，今天起，每周二下午5時到6時30分，恢復「市長與民有約」，期盼了解民意，規畫符合民眾需求的便民措施及政策。
謝國樑與綜發處長林麗蟬，今晚一起出席與市民有約。今天議員藍敏煌陪同兩位市民出席，許先生反映，位於義一路啄木鳥藥局旁的人行道，因路面不平造成民眾行走不便，期盼市府整平以利通行。
鄭先生則關心基隆就業與在地創業，如青創空間、雇薪補貼等課題，希望藉由提升中小企業品牌力，讓更多青年願返鄉創業。
對於人行道整平的建議，謝國樑請綜發處協同工務處及中正區公所，妥善規畫處理，讓行人能便利行走。對於青年關心基隆創業的提議，則建議透過青年事務委員會參與交流及諮詢，並請文化局、產發處等相關單位研處。
市府綜合發展處表示，為讓民眾有時間陳述說明，會談時由業務權責單位主管陪同說明及了解需求，每周接見以3案為原則，民眾有陳情必要時，可攜個人身分證並備妥陳情書狀，到市府服務中心登記，以利安排面見期程。
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