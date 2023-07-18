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不離不棄照顧「玻璃娃娃」28年 慈父：我的人生課題

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
吳銘鏗辛苦照顧被稱為「玻璃娃娃」的女兒，漫長28年就醫之路，他無怨無悔，當成是修鍊的人生課題。圖／吳銘鏗提供
吳銘鏗辛苦照顧被稱為「玻璃娃娃」的女兒，漫長28年就醫之路，他無怨無悔，當成是修鍊的人生課題。圖／吳銘鏗提供

「玻璃娃娃」因為骨骼發育不全，容易骨折，照顧起來相當費心。宜蘭市偉大的父親吳銘鏗，原本欣喜迎接女兒出生，卻在女兒滿月時發現是玻璃娃娃，當下晴天霹靂，夫妻從難過心情到面對接受，一條漫長28年的照顧之路，走來辛酸卻也勇敢，他無怨無悔說「這是我要面對的人生課題」。

吳銘鏗獲選今年宜蘭市公所模範父親，下周表揚。他有二個女兒，小女兒出生還不到滿月時，整天哭不停，帶去醫院就診查不出病因，後來轉往林口長庚醫院檢查，竟是患了罕見的先天成骨發育不全症，又被稱為「玻璃娃娃」。

吳銘鏗說，聽到「玻璃娃娃」四個字時，彷如晴天霹靂，妻子難過哭泣，他強忍情緒勸妻開導，兩人才慢慢能面對現實，28年前這方面的照料資料非常少，宜蘭在地缺乏玻璃娃娃的扶助組織團體，能尋求的援助相當有限。

「每個人都有生存的權利」，吳銘鏗說，既然生下她，身為父母就有照顧養育的責任，妻子是家庭主婦，龐大的醫藥費用與家庭開銷支出，全都落在吳銘鏗一個人身上，當時他在台化紡織廠服務。

玻璃娃娃不好照顧，尤其幼童時期好動，容易骨折，每隔幾個月吳銘鏗就要帶女兒去醫院，醫師為了增加支撐力，在脆弱的骨頭裡安裝鐵片，但隨著肢體長高長大，每隔一至兩年就要開刀安裝新的鐵片。

早年沒有國5雪山隧道，搭火車到台北轉車就醫，路程中擔心女兒身體遭碰撞或跌倒。一趟就醫之路，他與妻子辛苦，女兒更是辛苦。

為了兼顧女兒求學，吳銘鏗選擇住在學區附近，每天載送上下學，他的妻子每節下課都要去學校，探看女兒是否要上廁所或有突破狀況，如此全天細心呵護，走過28年。

吳銘鏗說，沒有人願意得這種疾病，一切當成是與女兒的「緣份」，也是他人生必修的課題，所幸女兒很貼心，感謝父母親從未放棄她，女兒病況趨於穩定，平常聊天、談時事，這是吳家的幸福時光。

吳銘鏗辛苦照顧被稱為「玻璃娃娃」的女兒，漫長28年就醫之路，他無怨無悔，當成是修鍊的人生課題。圖／吳銘鏗提供
吳銘鏗辛苦照顧被稱為「玻璃娃娃」的女兒，漫長28年就醫之路，他無怨無悔，當成是修鍊的人生課題。圖／吳銘鏗提供

宜蘭 父母 罕見疾病

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