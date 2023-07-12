花蓮希望種子計畫 盼所學回饋家鄉
花蓮門諾醫院與台電合辦「希望種子計畫」，提供在地大專學子暑期工讀機會，僅20個名額就吸引200多人報名，經審慎資格審查與激烈評選，選出最適合的人選。院方今天舉辦始業式，期盼學員珍惜工讀機會，發揮種子精神，將所學回饋家鄉並貢獻社會。
門諾會醫療財團法人總執行長張文信表示，希望種子計畫開辦迄今邁入第18屆，成為在地大專學子暑期工讀的首選，院方依照學生背景及所學專長，安排到相關單位工讀學習，讓種子們有實質上的體驗，對未來職涯規畫有所幫助。
台電公眾服務處長袁梅玲指出，未來除能在醫院裡工讀，或許可規畫到台電花蓮區處等多個單位服務，相信對種子們來說是不同的經驗累積，希望20位來自不同校系跟家庭的學員們，能藉計畫連結相互學習與成長。
亞洲大學將升大四的學員徐若庭說，自己在單親家庭長大，看到爸爸努力工作賺錢養家，總是感到不捨。高中開始利用寒暑假打工賺取學費，每次的工讀機會都相當珍惜，感謝希望種子計畫讓她能替家裡減輕經濟負擔。
回鍋的種子學員陳均宜則說，因為自己就讀護理系，上次被安排在供應室工讀，今年則在手術室服務，兩次的場域跟她未來的護理工作相關，感謝院方用心安排，讓她能比其他同學提早熟悉工作環境。
門諾醫院表示，計畫期間為7月6日至8月11日，每周一至周五、每天8小時共27天，其中特別安排32小時社會服務體驗，帶著學員前往分院日照中心、護理之家陪伴長者，或到獨居長輩的家裡幫忙環境清潔，讓種子們在過程中瞭解弱勢族群的需要。
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