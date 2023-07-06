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本地考生福音！宜蘭首度設置高普考場 但仍有1隱憂

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭高普考場位於宜蘭市復興國中，然而周邊道路正在施工，交通恐成問題。記者陳敬丰／攝影
宜蘭高普考場位於宜蘭市復興國中，然而周邊道路正在施工，交通恐成問題。記者陳敬丰／攝影

公務人員高等考試三級暨普通考試明天登場，宜蘭縣首度設置高普考場，地點位於復興國中。宜蘭過去未設考場，考生赴台北應考多有不便，曾經趕考的公務員認為是一大福音；另一方面，復興國中東側復興路尚在施工，路面封堵，考場周邊交通恐成隱憂。

今年度高普考日期為7月7日到11日，前2天為普考，後3天為高考，宜蘭縣約有1300位考生。過去縣內僅設身心障礙特考考場，考生應考多得前往台北，經縣府向中央反應爭取，獲考試院及考選部採納，110年增設地方特考考場，今年增設高普考場。

李先生是現任公務員，他考高考時報名台北考場，若選擇通勤一大早就要出門，舟車勞頓也無法複習，遂在台北找短期租屋，但人生地不熟，考試結束回到租屋處也不比回家，種種不便增加外地考生應試難度。宜蘭設置考場後縣內考生可以就近考試，確是一大福音。

高普考場位於宜蘭市的復興國中，也是地方特考的場地。復興路近來大面積施工，復興國中東側的道路被封閉，車輛無法通行，機車、行人也只能勉強通過，加上附近道路本就較為狹窄，也沒有足夠的停車位，交通將成一大問題。

縣府人事處表示，已做過場勘並與市公所、工地協調，考試時工地封閉路面將開出一條汽車單行道，考生可由復興路接文化路、農權路，再從文化局與復興國中間的指引道前往考場，周邊會掛上道路指引，也已協請警方派員疏導交通；國家考試本就不會開放汽車停放周邊道路，建議有需求的考生提早尋找車位，或請人載往。

復興國中前的復興路東側正在施工，路面封閉，對高普考的交通恐造成難題。記者陳敬丰／攝影
復興國中前的復興路東側正在施工，路面封閉，對高普考的交通恐造成難題。記者陳敬丰／攝影
宜蘭過去沒有高普考場時，考生多赴台北應考，舟車勞頓多有不便，如今設置考場，對本地考生是一大福音。記者陳敬丰／攝影
宜蘭過去沒有高普考場時，考生多赴台北應考，舟車勞頓多有不便，如今設置考場，對本地考生是一大福音。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣今年首度設置高普考場，將有約1300人參加。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣今年首度設置高普考場，將有約1300人參加。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 高普考 公務員

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