本地考生福音！宜蘭首度設置高普考場 但仍有1隱憂

公務人員高等考試三級暨普通考試明天登場，宜蘭縣首度設置高普考場，地點位於復興國中。宜蘭過去未設考場，考生赴台北應考多有不便，曾經趕考的公務員認為是一大福音；另一方面，復興國中東側復興路尚在施工，路面封堵，考場周邊交通恐成隱憂。

今年度高普考日期為7月7日到11日，前2天為普考，後3天為高考，宜蘭縣約有1300位考生。過去縣內僅設身心障礙特考考場，考生應考多得前往台北，經縣府向中央反應爭取，獲考試院及考選部採納，110年增設地方特考考場，今年增設高普考場。

李先生是現任公務員，他考高考時報名台北考場，若選擇通勤一大早就要出門，舟車勞頓也無法複習，遂在台北找短期租屋，但人生地不熟，考試結束回到租屋處也不比回家，種種不便增加外地考生應試難度。宜蘭設置考場後縣內考生可以就近考試，確是一大福音。

高普考場位於宜蘭市的復興國中，也是地方特考的場地。復興路近來大面積施工，復興國中東側的道路被封閉，車輛無法通行，機車、行人也只能勉強通過，加上附近道路本就較為狹窄，也沒有足夠的停車位，交通將成一大問題。