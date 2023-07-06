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基隆廟口夜市享美食免找停車位 代客泊車還可開回你家

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基市府攜手台灣大車隊推出「城市代客泊車」服務。記者游明煌／攝影
基市府攜手台灣大車隊推出「城市代客泊車」服務。記者游明煌／攝影

基隆每逢周六日大批遊客湧入，停車位一位難求，市府為解決停車與假日市區道路車流壅塞，攜手台灣大車隊合作推出「城市代客泊車」服務，每周六日將在愛三路設泊車服務台，採收費方式協助遊客將車開市區外圍停車場，免除尋找停車位及等候的時間，9月開始實施。

謝國樑今天親自駕車體驗到愛三路廟口夜市前說明「城市代客泊車計畫」，他說，是參考美國比佛利山公辦代客泊車的案例，透過與計程車隊合作，讓觀光遊客的私人交通運具，交由計程車隊協助停放至外圍停車場，免除遊客等候假日停車一位難求的問題。

交通處長王圳宏表示，代客泊車服務為周六中午12時到晚上8時，周日中午12時到晚上6時，國定假日比照周六服務時段辦理。代泊車輛將停放於基隆港西三停車場，由業者協助遊客處理停車問題，同時鼓勵酒後不開車。

55688代駕事業群協理王鈞指出，相關代駕人員皆會進行教育訓練，包含服務作業流程、車輛操控、風險反應及車輛實際操控駕駛等，使遊客免除排隊進入停車場的時間成本，能有更多時間暢遊基隆，逛得開心也玩得開心。如果民眾有喝酒，代泊可自動轉為代駕模式，幫民眾開車回家，但有不同收費標準。

9月1日起試營運半年，泊車服務每次300元，結合在地商家贈送優惠折扣券，交通處說，未來將持續增加合作夥伴，相關消費及代客泊車折抵辦法會在9月前出爐。如試辦成功，將把正濱漁港色彩屋、海洋廣場及國門廣場周邊等觀光區域納入規畫。

基市府攜手台灣大車隊推出「城市代客泊車」服務。記者游明煌／攝影
基市府攜手台灣大車隊推出「城市代客泊車」服務。記者游明煌／攝影
基市府攜手台灣大車隊推出「城市代客泊車」服務。記者游明煌／攝影
基市府攜手台灣大車隊推出「城市代客泊車」服務。記者游明煌／攝影

停車場 基隆港 計程車 謝國樑 夜市

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