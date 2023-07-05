送青年電動車補助4萬 謝國樑：可加價購他牌但僅部分有

基隆市政府編列3.6億元，以補助計畫方式執行送1.2萬輛「免費青年電動機車」，但民進黨在追加減預算審查時要求不應限制廠牌。市長謝國樑今天說，目前至少有兩家廠牌、三款機車會加入計畫，讓符合條件的年輕朋友申請，會保留部分名額提供給想自選其他廠牌者，但得自己加價購。

基隆市電動車政策將採取補助方式，將有意願廠牌納入專案計畫。目前光陽已表示可提供S6、i-One都會版和兩種車款，市價分別是8萬、6萬多元；中華汽車提出將以旗下訂價超過7萬元eMOVING電動機車參與專案。

市府限定補助對象為民國78到92年次青年，市府統計有7萬1893人，具機車駕照、設籍基隆連續3年以上且在籍，並加入基隆市公益時數服務行列，且以汰舊換新優先。

謝國樑今天上「POP撞新聞」接受主持人黃暐瀚訪問時表示，「做公益，免費拿車」青年電動機車4年5萬輛目標沒有變，首波1萬2000輛，每輛補助4萬元，中央汰舊換新補助1萬、地方補助3萬元。

至於規畫進度，謝國樑說，不會限定廠牌，同等級的都可以來投標，但不能指定某單一廠牌，市府會進行審查品牌、安全性等各項條件，可望在下半年陸續實現。

謝國樑表示，青年必須在5年內每年最少要做4個小時的公益活動。經過基隆市社會處的規畫，參與這項計畫的青年將成為基隆市的「志工銀行」。

謝國樑指出，透過量大方式來吸引廠商降低價格，低於市價來提供申請，目前至少有兩家廠牌、三款機車會加入計畫。

選前謝國樑標榜送Gogoro或同等級，民進黨因此要求讓民眾自選廠牌，不能只有和市府合作那幾家，否則如同跳票。謝國樑說，會將保留一部分名額給符合條件者，以加價購方式自選廠牌，這部分就不必參與公益活動。

環保局長馬仲豪說明，市府的確也有朝向自選廠牌規畫，但這一部分名額不會太多，在確認額度後會向對外界公布。