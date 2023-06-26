連江縣府在基隆辦標竿學習營 縣長王忠銘推崇「港都變了」

連江縣長王忠銘今天帶領縣府團隊拜會基隆市政府，與市長謝團樑團隊交流治理經驗。謝國樑說，基隆在長照、醫療領域可以說和外島一樣面臨嚴峻挑戰，優勢則是可利用北北基桃生活圈地理位置，在觀光和產業發展創造新的光景，希望透過交流，增進兩地民眾的生活品質。

王忠銘和副縣長陳冠人、縣府局處長及縣府青年菁英培訓專案成員，今天上午9點30分在基市府4樓簡報室，與基市府團隊就都市城鄉風貌、交通觀光旅遊和環境資源3項議題，交流施政經驗和心得。

謝國樑說，基隆的長照、醫療服務其實可以說是跟外島縣市一樣，面臨嚴峻的挑戰，市府已有深刻體認，並認真、積極努力改善。基隆的優勢則是北北基桃生活圈的地理位置，引進娛樂觀光、長照和航運企業總部，是基市府現在最主要的工作目標，希望任內能夠創造新的光景。

交通部近期推動多項禮讓行人措施，謝國樑說，基市府比中央早一步推動，行車環境已經改善。下一階段是推動乾淨家園政策，7月初會針對罰金、取締和檢舉獎金提出新方案，也會成立LINE@群組，接受民眾陳情檢舉。

王忠銘認為，基隆這幾年變化很大，正在轉型，慢慢走向輕旅行的路上，走出以前港都老舊感的位置，有了新的方向。聽到謝國樑提到改善市容，相信完成後，基隆會有不一樣的明天。