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連江縣府在基隆辦標竿學習營 縣長王忠銘推崇「港都變了」
連江縣長王忠銘今天帶領縣府團隊拜會基隆市政府，與市長謝團樑團隊交流治理經驗。謝國樑說，基隆在長照、醫療領域可以說和外島一樣面臨嚴峻挑戰，優勢則是可利用北北基桃生活圈地理位置，在觀光和產業發展創造新的光景，希望透過交流，增進兩地民眾的生活品質。
王忠銘和副縣長陳冠人、縣府局處長及縣府青年菁英培訓專案成員，今天上午9點30分在基市府4樓簡報室，與基市府團隊就都市城鄉風貌、交通觀光旅遊和環境資源3項議題，交流施政經驗和心得。
謝國樑說，基隆的長照、醫療服務其實可以說是跟外島縣市一樣，面臨嚴峻的挑戰，市府已有深刻體認，並認真、積極努力改善。基隆的優勢則是北北基桃生活圈的地理位置，引進娛樂觀光、長照和航運企業總部，是基市府現在最主要的工作目標，希望任內能夠創造新的光景。
交通部近期推動多項禮讓行人措施，謝國樑說，基市府比中央早一步推動，行車環境已經改善。下一階段是推動乾淨家園政策，7月初會針對罰金、取締和檢舉獎金提出新方案，也會成立LINE@群組，接受民眾陳情檢舉。
王忠銘認為，基隆這幾年變化很大，正在轉型，慢慢走向輕旅行的路上，走出以前港都老舊感的位置，有了新的方向。聽到謝國樑提到改善市容，相信完成後，基隆會有不一樣的明天。
王忠銘說，基隆市政建設已從城市規畫，到經濟建設，再到社區建設，讓人耳目一新。未來北北基會連成一線，形成1日生活圈。馬祖也要跟基隆拉在一起，融入生活圈。雙方今、明交流經驗，相信會迸出火花，共同成長，日後也歡迎謝國樑帶領市府團隊造訪馬祖。
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