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端午連假首日！綠島湧入5千人 台東離島現出遊潮

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
端午節4天連假首日，台東艷陽高照，好天氣吸引大批出遊綠島及蘭嶼遊客，今天21艘往返客輪訂票幾乎班班客滿，光綠島估計湧入5千人。另陸上鐵、公路交通則維持順暢。記者尤聰光／攝影
端午節4天連假首日，台東艷陽高照，好天氣吸引大批出遊綠島及蘭嶼遊客，今天21艘往返客輪訂票幾乎班班客滿，光綠島估計湧入5千人。另陸上鐵、公路交通則維持順暢。記者尤聰光／攝影

端午節4天連假首日，台東艷陽高照，好天氣吸引大批出遊綠島蘭嶼遊客，今天21艘往返客輪訂票幾乎班班客滿，光綠島估計湧入5千人。另陸上鐵、公路交通則維持順暢。

今天早上6點多，富岡漁港碼頭就湧入不少前往綠島及蘭嶼的遊客，往返綠島、蘭嶼船班正常發船，全天21班船班訂票幾乎班班客滿，綠島估計5千人入島，蘭嶼則有1千多人。

「好在很早就訂票了。」張姓遊客說，原以為端午節去綠島的人不多，但早上來到富岡漁港看到人這麼多，有點出乎預料。另陳姓遊客說，可能有大學生開始放暑假了，都出來玩。

至於陸上交通部分，南迴公路上午交通大致順暢，南下北上車速維持60至70公里左右，警方也在重要路口處疏導交通。鐵路輸運也維持正常，花東及南迴線沒有誤點情形。

大武警分局表示，預估今天中午過後北上台東方向車流增加，尖峰時段落在明、後天上午9點到12點，下午3點至晚上8點，25日南下車流將會變多。

綠島 蘭嶼 台東

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