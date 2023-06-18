原鄉校園獲贈新樂器 學童開心學習要辦音樂會回饋

台東縣海端鄉廣原國小開辦小提琴等音樂課程，縣議員張全馨嵐日前得知部分舊樂器損壞、不堪使用，爭取「台北市林思宏X5醫師慈善基金會」支持，採購新小提琴、吉他等樂器捐贈校方，孩子們開心不已，承諾用心學習，明年辦音樂發表會回饋捐贈者。

張全馨嵐昨陪同師生一起「開箱」，打開大小不一的包裝箱，裡頭裝著包括小提琴、型號尺寸不同的吉他等樂器，樂器捐贈人林思宏還附贈「關山米乖乖」，鼓勵學童認真學習。

張全馨嵐表示，海端鄉是布農族原鄉，布農族「八部合音」、「報戰功」等部落美聲享譽海內外，孩子們都有很棒的音樂的基因，廣原國小也聘請專業師資開設小提琴、吉他等音樂課程，但「工欲善其事、必先利其器」，這些新樂器，對於孩子們的音樂課有莫大幫助。

廣原國小教師賴惠萍表示，2年前商請池上女婿朱秐，到廣原教授小提琴，每周上課2小時，現有小提琴都是善心人士提供的二手琴，部分舊琴走音、甚至損壞無法使用，孩子們練習時困擾不已，校方這次獲贈15把嶄新小提琴，不僅提升學習力，原舊琴亦可讓學童帶回家練習。