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原鄉校園獲贈新樂器 學童開心學習要辦音樂會回饋

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
張全馨嵐陪同孩子們一起「開箱」，試拉新提琴。記者卜敏正／攝影
張全馨嵐陪同孩子們一起「開箱」，試拉新提琴。記者卜敏正／攝影

台東縣海端鄉廣原國小開辦小提琴等音樂課程，縣議員張全馨嵐日前得知部分舊樂器損壞、不堪使用，爭取「台北市林思宏X5醫師慈善基金會」支持，採購新小提琴、吉他等樂器捐贈校方，孩子們開心不已，承諾用心學習，明年辦音樂發表會回饋捐贈者。

張全馨嵐昨陪同師生一起「開箱」，打開大小不一的包裝箱，裡頭裝著包括小提琴、型號尺寸不同的吉他等樂器，樂器捐贈人林思宏還附贈「關山米乖乖」，鼓勵學童認真學習。

張全馨嵐表示，海端鄉是布農族原鄉，布農族「八部合音」、「報戰功」等部落美聲享譽海內外，孩子們都有很棒的音樂的基因，廣原國小也聘請專業師資開設小提琴、吉他等音樂課程，但「工欲善其事、必先利其器」，這些新樂器，對於孩子們的音樂課有莫大幫助。

廣原國小教師賴惠萍表示，2年前商請池上女婿朱秐，到廣原教授小提琴，每周上課2小時，現有小提琴都是善心人士提供的二手琴，部分舊琴走音、甚至損壞無法使用，孩子們練習時困擾不已，校方這次獲贈15把嶄新小提琴，不僅提升學習力，原舊琴亦可讓學童帶回家練習。

林思宏表示，求學和服兵役都在花蓮，對東部很有感情，深知花東資源不足，成立慈善基金會就是希望，募集更多志同道合的力量、幫助他人，很開心有機會陪伴廣原孩子學習小提琴，並約定明年3月辦一場音樂分享活動。

張全馨嵐陪同學童試拉新提琴。記者卜敏正／攝影
張全馨嵐陪同學童試拉新提琴。記者卜敏正／攝影
廣原國小學童們拿到新琴練習開心不已。記者卜敏正／攝影
廣原國小學童們拿到新琴練習開心不已。記者卜敏正／攝影

布農族 醫師 和服

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