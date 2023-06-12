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東華大學生記錄光華村文史 創作繪本盼改變地方困境

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
國立東華大學學生走訪光華村的特色地景，以繪本方式記錄當地開發歷程，為該村保留寶貴文史資料。圖／東華大學提供
國立東華大學學生走訪光華村的特色地景，以繪本方式記錄當地開發歷程，為該村保留寶貴文史資料。圖／東華大學提供

花蓮縣吉安鄉光華村過去是河川砂石地，經過榮民們整地改良，成為現今居住2000多人的村莊。國立東華大學社會系學生發現光華村獨特歷史背景，深入訪談居民，在社會實踐課程中，用繪本方式記錄歷史，為光華村保留寶貴文史資料，也提出地方居住環境等問題，盼成為在地改變的契機。

光華村面積達850公頃，是吉安鄉最大的村莊，村內除有光華工業區、中華紙漿廠，還有新天堂樂園、台開心農場等景點。回顧光華村歷史，由於緊鄰木瓜溪，原先是一片無土壤的河川砂石地，跟隨國民政府來台的退除役官兵響應政府開墾政策，將土地變成可耕種的田地，逐漸形成眷村。

東華大學社會系三年級學生謝誌陽指出，小組有6人，自己擔任小組長，利用課餘時間訪查，跟村民聊天了解他們與村子的故事。光華村是由農民、退伍軍人與原民組成的社區，對於政府的政策接受度高，像是有垃圾掩埋場、砂石場，以前旁邊還是國軍的靶場，居住環境相較之下不夠好。

謝誌陽回憶，有居民說，在1950年代，光華村的孩子會放牛，到木瓜溪看部隊打靶，甚至會觀察砲彈的落點，將留下來的廢鐵拿去賣賺錢；也有人幫忙搬石頭，賺點零用錢，這都是光華村才有的歷史。

除了記錄歷史外，繪本也闡述光華村目前所遭遇的難題，像是垃圾掩埋場等、砂石場、道路規畫與買賣土地等，希望用繪本的形式，讓在地人有契機思考在地的問題。目前繪本會送給社區發展協會，也分發給曾給予協助的居民。

東華大學表示，在步調緊湊的現代社會中，一個村莊的文史，往往不會是被注意的焦點，不過學生以保存資料及宣揚介紹為目的出發，期望以繪本把光華村地景、文化與歷史透過繪本留下來，同時發揮大學在地關懷與社會責任的精神。

國立東華大學社會系學生發現光華村獨特歷史背景，深入訪談居民，在社會實踐課程中，用繪本方式記錄歷史，為光華村保留寶貴文史資料。圖／東華大學提供
國立東華大學社會系學生發現光華村獨特歷史背景，深入訪談居民，在社會實踐課程中，用繪本方式記錄歷史，為光華村保留寶貴文史資料。圖／東華大學提供
國立東華大學學生有感光華村獨特的歷史背景，經多次造訪村子，以繪本方式記錄當地開發歷程，保留寶貴文史資料。圖／東華大學提供
國立東華大學學生有感光華村獨特的歷史背景，經多次造訪村子，以繪本方式記錄當地開發歷程，保留寶貴文史資料。圖／東華大學提供

砂石 東華大學

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