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完成最後一塊拼圖！ 台東16鄉鎮都有連鎖超商了

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣金峰鄉是全縣唯一沒有連鎖超商的鄉鎮，當地居民期待已久，近日有連鎖超商正式進駐金峰鄉，並於昨天試營運，完成16鄉鎮市都有超商最後一塊拼圖。記者尤聰光／攝影
台東縣金峰鄉是全縣唯一沒有連鎖超商的鄉鎮，當地居民期待已久，近日有連鎖超商正式進駐金峰鄉，並於昨天試營運，完成16鄉鎮市都有超商最後一塊拼圖。記者尤聰光／攝影

台東縣金峰鄉是全縣唯一沒有連鎖超商的鄉鎮，當地居民期待已久，近日有連鎖超商正式進駐金峰鄉，並於昨天試營運，完成16鄉鎮市都有超商最後一塊拼圖。鄉親心情是「期待又怕受傷害」。

金峰鄉公所說，這家連鎖超商是私人經營，預計16日開幕，有連鎖超商願意進入偏鄉，公所立場樂觀其成，畢竟自由市場大家良性競爭，未來，有機會合作，將鄉內農特產品透過超商通路行銷。

台東縣16個鄉鎮市，今年2月高海拔的海端鄉開設連鎖便利超商後，僅剩金峰鄉成為唯一沒有連鎖超商鄉鎮，就連離島蘭嶼及綠島都有好幾家超商，這讓金峰鄉民羨慕不已，滿心期盼鄉內有超商。

「現在都可以和別人說部落有真正的超商了。」張姓鄉民說，有超商真的很方便，除了選擇商品豐富多樣，還有其他像是提款、收送件、線上訂購等服務，重點不用再花20分鐘跑去隔壁鄉了。

而面對超商的進駐，有鄉親擔心會衝擊傳統雜貨店（柑仔店）生意，不過，部分雜貨店業者樂觀的說「賣的東西不太一樣，消費群也不同，不會擔心生意被搶光光啦，大家都是為部落服務」。

「我們賣的是人情味喔」一間雜貨店老闆娘說，部落大多是老人家，早已習慣雜貨店消費模式，年輕人才會去便利超商，況且雜貨店和居民也都有一個默契，民生物品是可以賒帳，超商沒辦法。

據了解，金峰鄉早在2020年8月曾有便利超商業者與公所合作，在公所設置2台迷你的無人超商「智Fun機」，但因販售商品有限，銷售不如預期，且合約到期，最後撤除機台。而這間新開超商外觀牆面邀請在地排灣族人，彩繪琉璃珠意象圖，增添在地文化特色。

台東縣金峰鄉這家連鎖超商，外觀牆面邀請在地排灣族人，彩繪琉璃珠意象圖，增添在地文化特色。記者尤聰光／攝影
台東縣金峰鄉這家連鎖超商，外觀牆面邀請在地排灣族人，彩繪琉璃珠意象圖，增添在地文化特色。記者尤聰光／攝影
金峰鄉早在2020年8月曾有便利超商業者與公所合作，在公所設置2台迷你的無人超商「智Fun機」，但因販售商品有限，銷售不如預期，且合約到期，最後撤除機台。本報資料照片
金峰鄉早在2020年8月曾有便利超商業者與公所合作，在公所設置2台迷你的無人超商「智Fun機」，但因販售商品有限，銷售不如預期，且合約到期，最後撤除機台。本報資料照片

超商 台東 偏鄉

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