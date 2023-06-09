完成最後一塊拼圖！ 台東16鄉鎮都有連鎖超商了

台東縣金峰鄉是全縣唯一沒有連鎖超商的鄉鎮，當地居民期待已久，近日有連鎖超商正式進駐金峰鄉，並於昨天試營運，完成16鄉鎮市都有超商最後一塊拼圖。鄉親心情是「期待又怕受傷害」。

金峰鄉公所說，這家連鎖超商是私人經營，預計16日開幕，有連鎖超商願意進入偏鄉，公所立場樂觀其成，畢竟自由市場大家良性競爭，未來，有機會合作，將鄉內農特產品透過超商通路行銷。

台東縣16個鄉鎮市，今年2月高海拔的海端鄉開設連鎖便利超商後，僅剩金峰鄉成為唯一沒有連鎖超商鄉鎮，就連離島蘭嶼及綠島都有好幾家超商，這讓金峰鄉民羨慕不已，滿心期盼鄉內有超商。

「現在都可以和別人說部落有真正的超商了。」張姓鄉民說，有超商真的很方便，除了選擇商品豐富多樣，還有其他像是提款、收送件、線上訂購等服務，重點不用再花20分鐘跑去隔壁鄉了。

而面對超商的進駐，有鄉親擔心會衝擊傳統雜貨店（柑仔店）生意，不過，部分雜貨店業者樂觀的說「賣的東西不太一樣，消費群也不同，不會擔心生意被搶光光啦，大家都是為部落服務」。

「我們賣的是人情味喔」一間雜貨店老闆娘說，部落大多是老人家，早已習慣雜貨店消費模式，年輕人才會去便利超商，況且雜貨店和居民也都有一個默契，民生物品是可以賒帳，超商沒辦法。