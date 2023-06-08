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花蓮推環保餐具 洗1套35元挨批貴

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

花蓮縣府為鼓勵東大門夜市攤商使用環保餐具，爭取花東永續發展基金，連同自籌款，耗資近億元要蓋環保餐具清洗中心，近日將動工，環保局以營運成本初估，每套餐具清洗費高達35元，議員質疑成本太高，恐怕成為「蚊子館」；環保局表示，35元是初步版本，正調查夜市以外的店家送洗意願，依照加入店家數量調整價格，也在規畫包月計費方案。

東大門夜市是花蓮縣人氣景點，遊客眾多，產出垃圾量也很驚人，為推動源頭減量，2019年爭取花東基金6760萬元興建環保餐具清洗中心，但因變更地點等因素，去年底才決標，尚未動工；今年3月再獲花東基金核定2500萬元，自籌300萬元闢建聯道路，最近臨時會提出2800萬元追加預算，連同原本興建費用近億元。

議會無黨聯盟總召楊華美昨與多名議員會勘指出，近日看到環保局規畫「洗一個碗要35元」，還以為環保局少標小數點，洗碗成本這麼高，小吃業者怎麼受得了？以後可能成為造價近億元的蚊子館。

議員張美慧擔心洗碗費用轉嫁消費者身上；議員魏嘉賢則說，夜市攤商都是做小生意，洗一套碗筷竟要35元，讓人覺得不可思議；議員吳東昇也認為洗一套碗的合理價「3.5元還差不多」。

環保局表示，從2020年開始在東大門辦理環保餐具推廣活動，逐漸獲得攤商認同，清洗中心去年底決標，已取得建照，下月動工，預計明年11月完工，但希望力拚上半年完成，啟用後將要求東大門餐飲店家全用環保餐具，目前調查7成願加入。

副局長饒慶龍說，初步規畫清洗中每月營運成本90萬元，在損益平衡下，初期目標是東大門66個內用店家全數加入，換算每個餐具清洗價格約35元，但也在規畫包月計費6000元、早鳥等優惠方案宣導，並調查夜市外的其他餐飲店家、飯店、坐月子中心、外燴團膳業者加入意願，已有109家表達願送洗。

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