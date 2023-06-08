社寮橋違法釣魚 取締8件最高罰3千

基隆市中正區通往和平島的社寮橋，橋下是八尺門、正濱漁港進出航道，但橋上、橋下不時有釣客違法釣魚造成漁船危險，甩竿也危及遊客安全。近日魚汛至釣客增多，頻發生糾紛，警方嚴加取締，近1個月取締8件函送航港局裁罰，最高可罰3千元

市警二分局和一路派出所近日屢接獲民眾檢舉，社寮橋一帶常有釣客無視禁令違規釣魚，除汙染海域，釣客甚至為搶釣魚地點與當地民眾、遊客及船家發生糾紛，盼警方加強取締非法垂釣。

警方發現，近日魚汛至，有釣客直接在社寮橋上甩竿垂釣，為維持行車安全秩序及保障民眾人身安全，每日派遣警力稽查，5月起至6月5日取締8件，製作筆錄後函送交通部航港局裁罰。

居民說，社寮橋常有民眾運動跑步及遊客行走，也有不少機車往來，人車不少，曾有人跑步經過被釣客魚鉤勾到受傷。

交通部航港局、基隆市府在社寮橋上和橋下都設告示牌，依商港法規定禁止垂釣，違者依法處行為人600到3000元罰鍰，並沒入釣具。

議員呂美玲表示，釣客常無視現場禁令公告，應提高罰款遏阻。