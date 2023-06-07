花蓮卓溪族人助黑熊救傷 林務局頒獎勵金感謝

花蓮卓溪部落族人5月初發現受傷黑熊立即轉通報花蓮林管處，並協助救傷，林務局昨天辦理表揚，由局長林華慶頒發「協助救傷獎勵金」給黃姓父子，感謝部落對黑熊保育的貢獻。

卓溪鄉黃姓農民5月初巡視油茶園時聽到動物低吼聲，查看後發現為台灣黑熊，左前掌誤觸套索，立即通報屏東科技大學野生動物保育研究所教授黃美秀，再轉報花蓮林管處啟動黑熊救援行動，順利救援並療傷。

為感謝黃姓父子發現黑熊後「不傷害、快通報」，且於救援過程中全程參與及協助，林務局6日於卓溪鄉聚會所辦理表揚活動，卓溪鄉公所秘書林萬金、布農族族群委員阿里曼．伊斯達西拔爾、花蓮縣議員等民意代表以及周邊社區部落居民約200人到場共襄盛舉。

林華慶表示，布農族部落族人都相當愛護黑熊，也非常有保育黑熊的觀念，「誤捕黑熊、通報無罪」，部落如積極協助通報、救傷，就不會究責，未來還要靠大家持續支持和保育台灣黑熊。

花蓮林區管理處長黃群策表示，花蓮是黑熊居住的地方，林務局長期投入研究計畫，希望能夠有效降低人熊衝突。這次事件顯示部落居民都有良好的黑熊保育觀念，在第一時間進行通報，把握黃金救援時機，在救傷過程中也提供林管處許多協助，是黑熊保育的重要典範。

林務局說明，民國112年起推動「台灣黑熊生態服務給付」，包括「自主通報給付」、「巡護監測給付」，如有黑熊入侵農舍、畜（禽）舍，農友於第一時間通報，可發新台幣3000元獎勵金，通報後再配合架設自動相機，加發5000元獎勵金。

而社區部落如組成「黑熊巡守隊」並每月巡守，配合將老舊的陷阱套索更換為「改良式獵具」，每年最高可核發6萬元獎勵金，巡守範圍內如拍到台灣黑熊影像，每次可獲5萬元獎勵金（每年2次為限）。

新推出的改良式獵具縮小踏板直徑，並進行套索圈束改良，可避免黑熊或其他非目標物種觸發，改良式獵具換發可逕洽林管處以舊式獵具一對一交換方式領取。