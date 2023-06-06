快訊

新冠併發症成長17% 羅一鈞：輕症數推估已達高峰

猛男勒死女友竟從無期變15年 高院：因為無期等假釋要很久

T1聯盟／魔獸心目中的夢幻隊友 點名這4位國內頂級球星

興建停車場 出入車道緊臨民宅 謝國樑指示要防出現天坑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府發包在要塞司令部旁「停六」預定地興建立體停車場，市長謝國樑（右）今天聽取交通處長王圳宏（左）等人簡報工程規畫方案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府發包在要塞司令部旁「停六」預定地興建立體停車場，市長謝國樑（右）今天聽取交通處長王圳宏（左）等人簡報工程規畫方案。記者邱瑞杰／攝影

基隆市定古蹟要塞司令部旁「停六」立體停車場興建案一波三折，市府重新招標。基隆市長謝國樑今天到預定地聽取工程簡報，因為出入口車道緊臨民宅，要求注意施工安全。預定地目前供臨時停車，當地真砂里長魏君龍要求配套方案，謝也指示妥善因應民眾停車需求。

基隆市前市長林右昌任內就啟動停六興建案，但發包並不順利。市府今年整合相鄰的自來水公司加壓站改建工程，重新規畫標案。市府工務處長陳耀川說，位在正豐街、豐稔街41巷口的加壓站將地下化，以利開闢車道及綠地，並由現有兩棟民宅間的通道進出停車場地下室。

市府曾考慮停六用地與當地民宅共辦都更重建，降低民宅安全疑慮。都市發展處長謝孝昆說，評估都更街廓現有6棟房屋、34名土地所有權人，重建後分回產權無法滿足現有住戶的室內面積，加上考量時程及招商難度提升，決定作罷。

交通處長王圳宏說，停車場為地下1層、地上4層建築，規畫280個汽車停車格，工程總經費4億5454萬元，其中公路總局補助1億5000多萬元，市府自籌約3億元，工期1080日曆天。

謝國樑說，外縣市近期發生因為施工導致出現「天坑」意外，停車場進出車道緊臨兩側民宅，恐有安全疑慮。在無法整體都更開發的情況下，已要求工務局注意施工作業，保障民眾的生命財產安全。

停六預定地目前可供停放100多輛車，一旦動工，勢必造成當地民眾停車不便。交通處將協調文化局釋出要塞司令部空間，規畫40到60個停車格，鄰近還有三總正榮院區、中正區行政大樓停車場可供民眾停車。

魏君龍說，正榮院區、中正區行政大樓停車空間距離太遠，對居民來說不切實際。鄰近的基隆要塞司令部後方有足夠的空間，施工期間只提供40到60個車位遠遠不夠用，希望能夠開放更多空間讓民眾停車。

基隆市政府發包在要塞司令部旁「停六」預定地興建立體停車場，出入口車道緊臨兩側民宅。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府發包在要塞司令部旁「停六」預定地興建立體停車場，出入口車道緊臨兩側民宅。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府發包在要塞司令部旁「停六」預定地興建立體停車場，現址開放民眾免費臨時停車。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府發包在要塞司令部旁「停六」預定地興建立體停車場，現址開放民眾免費臨時停車。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府在要塞司令部旁「停六」預定地興建立體停車場，相鄰的自來水加壓站一併改建。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府在要塞司令部旁「停六」預定地興建立體停車場，相鄰的自來水加壓站一併改建。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府發包在要塞司令部旁「停六」預定地興建立體停車場，當地真砂里長魏君龍（左）要求配套方案，市長謝國樑（中）指示妥善處理民眾停車需求。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府發包在要塞司令部旁「停六」預定地興建立體停車場，當地真砂里長魏君龍（左）要求配套方案，市長謝國樑（中）指示妥善處理民眾停車需求。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府發包在要塞司令部旁「停六」預定地興建立體停車場，現址開放民眾免費臨時停車。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府發包在要塞司令部旁「停六」預定地興建立體停車場，現址開放民眾免費臨時停車。記者邱瑞杰／攝影

停車場 都更

延伸閱讀

謝國樑3.8億元青年電動機車預算 終獲議會有條件通過

審查500萬壽司大賽預算 基市議會爆發定期會最嚴重衝突

基市議會激辯健身中心建置經費3000萬元 刪200萬元通過

陳建仁說「四接要依法行政」 謝國樑：中央地方都依法行政

相關新聞

興建停車場 出入車道緊臨民宅 謝國樑指示要防出現天坑

基隆市定古蹟要塞司令部旁「停六」立體停車場興建案一波三折，市府重新招標。基隆市長謝國樑今天到預定地聽取工程簡報，因為出入...

社區道路被建商買走要蓋房繳稅 住戶告台東稅務局瀆職

台東市仁昌街住戶繼日前提告台東縣政府建設處，今由議員陪同再提告台東稅務局顏姓科員瀆職，認為顏勘察時，沒有詢問周邊住戶，即...

花蓮吉安國小球場「綻放」大桐花 7月底啟用

花蓮縣吉安鄉獲客家委員會「客庄社區環境營造計畫」，斥資近4000萬元在吉安國小風雨球場鋼構頂棚上建置1朵大油桐花，命名為...

比照六都提醒駕駛 花蓮違規簡訊9日啟用

駕駛交通違規遭舉發，要過一段時間才會收到罰單，等待期間可能再次違規遭罰。花蓮縣警察局將比照六都提供「違規簡訊」通知系統服...

戰勝殘疾做公益 鼓勵更多人走出來

宜蘭2位榮獲總統教育獎得主分別是多重身障的林洧漳及患有「眼球震顫症」的彭亦歆，林洧漳是桌球好手，他從拿球拍碰不到1顆球，...

基隆藍綠衝突後 壽司大賽、健身中心2項預算通過

基隆市議會昨審查追加預算衝突不斷，市府編列500萬元預算辦「壽司大賽」及3000萬元活化運動空間暨汰換建置設備預算，民進...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦