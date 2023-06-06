興建停車場 出入車道緊臨民宅 謝國樑指示要防出現天坑

基隆市定古蹟要塞司令部旁「停六」立體停車場興建案一波三折，市府重新招標。基隆市長謝國樑今天到預定地聽取工程簡報，因為出入口車道緊臨民宅，要求注意施工安全。預定地目前供臨時停車，當地真砂里長魏君龍要求配套方案，謝也指示妥善因應民眾停車需求。

基隆市前市長林右昌任內就啟動停六興建案，但發包並不順利。市府今年整合相鄰的自來水公司加壓站改建工程，重新規畫標案。市府工務處長陳耀川說，位在正豐街、豐稔街41巷口的加壓站將地下化，以利開闢車道及綠地，並由現有兩棟民宅間的通道進出停車場地下室。

市府曾考慮停六用地與當地民宅共辦都更重建，降低民宅安全疑慮。都市發展處長謝孝昆說，評估都更街廓現有6棟房屋、34名土地所有權人，重建後分回產權無法滿足現有住戶的室內面積，加上考量時程及招商難度提升，決定作罷。

交通處長王圳宏說，停車場為地下1層、地上4層建築，規畫280個汽車停車格，工程總經費4億5454萬元，其中公路總局補助1億5000多萬元，市府自籌約3億元，工期1080日曆天。

謝國樑說，外縣市近期發生因為施工導致出現「天坑」意外，停車場進出車道緊臨兩側民宅，恐有安全疑慮。在無法整體都更開發的情況下，已要求工務局注意施工作業，保障民眾的生命財產安全。

停六預定地目前可供停放100多輛車，一旦動工，勢必造成當地民眾停車不便。交通處將協調文化局釋出要塞司令部空間，規畫40到60個停車格，鄰近還有三總正榮院區、中正區行政大樓停車場可供民眾停車。