睽違3年台琉盃國際帆船賽登場 11日欣賞海上力與美賽事

台琉盃國際帆船賽因新冠肺炎疫情停辦3年，今年「重磅回歸」。第1場基隆嶼繞島賽11日登場。基隆市政府10日和11日也會在碧砂漁港舉辦帆船生活節，結合帆船知識小學堂、山海餐車市集和賽事轉播，民眾也可乘坐觀賽船，在海上近距離觀賽，一起體驗帆船運動的魅力。

基市府產業發展處表示，台琉盃國際帆船賽今年邁入第25年，今年原本超過50艘船報名，後來部分隊伍因船隻維修、保險等因素無法成行，確定有45組團隊參加，但仍是創下歷史新高紀錄。參賽帆船來自台灣、日本、香港、馬來西亞、美國及多明尼加，350名選手分別來自16個國家。

台琉盃每年由基隆分別和日本石垣島、宮古島輪流舉辦，今年輪到與宮古島舉辦，11日舉行繞島賽，12日進行基隆到宮古島的越洋賽，15日在宮古島平良港舉辦場地繞標賽，考驗團隊默契、體力與經驗。

配合台硫盃帆船賽登場，基市府規畫舉辦基隆嶼帆船生活節，邀請民眾10、11日到碧砂漁港欣賞帆船齊聚的壯觀畫面。現場有25攤餐車市集及帆船知識小學堂闖關遊戲，使用悠遊付電子支付，每筆可享10%折扣（折扣上限50元）。

產發處說，想觀賽的民眾，除了可搭乘觀賽船出海觀賽，也會安排體育主播徐展元在碧砂漁港進行賽事轉播，並在基隆市政府潮嚮山海基隆官方臉書全程直播，民眾也可以透過TracTrac衛星系統全程線上觀賽。