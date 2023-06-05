斥資2千萬全新改造 太平山超高人氣「蹦蹦車」搶先亮相

遊客到太平山國家森林遊樂園，必定不能錯過搭乘「蹦蹦車」。現有列車已經行駛30年，林務局羅東林區管理處斥資2000多萬元，歷經3年打造兩輛全新列車，機車頭採用通過歐盟四期環保柴油引擎，降低行車污染及噪音，13日啟用典禮時，推出500張首發車限量紀念車票。

太平山國家森林遊樂區的人氣機械設施「蹦蹦車」，是昔日山地運材軌道車，由於乘坐起動時會發出蹦蹦聲，於是得名；伐木結束後，1991年起轉型為載運遊客的小火車，行駛在太平山莊及茂興之間，全長約3公里，是條兼具歷史人文與生態價值的旅遊路線。

林管處表示，3號及5號蹦蹦車已營運30年，逐漸老舊，為提升遊客搭乘安全及舒適性，歷經3年規劃設計，全新打造兩組6號及7號新式列車，新車沿用原有蹦蹦車黃色造型，今天搶先亮相。

新車的車頭改採用通過歐盟四期環保柴油引擎，提升動能，降低行車污染及噪音，另增設行車紀錄器、乘客緊急求救鈴、車上廣播系統，因應車輛行駛過程中的突發狀況。