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斥資2千萬全新改造 太平山超高人氣「蹦蹦車」搶先亮相
遊客到太平山國家森林遊樂園，必定不能錯過搭乘「蹦蹦車」。現有列車已經行駛30年，林務局羅東林區管理處斥資2000多萬元，歷經3年打造兩輛全新列車，機車頭採用通過歐盟四期環保柴油引擎，降低行車污染及噪音，13日啟用典禮時，推出500張首發車限量紀念車票。
太平山國家森林遊樂區的人氣機械設施「蹦蹦車」，是昔日山地運材軌道車，由於乘坐起動時會發出蹦蹦聲，於是得名；伐木結束後，1991年起轉型為載運遊客的小火車，行駛在太平山莊及茂興之間，全長約3公里，是條兼具歷史人文與生態價值的旅遊路線。
林管處表示，3號及5號蹦蹦車已營運30年，逐漸老舊，為提升遊客搭乘安全及舒適性，歷經3年規劃設計，全新打造兩組6號及7號新式列車，新車沿用原有蹦蹦車黃色造型，今天搶先亮相。
新車的車頭改採用通過歐盟四期環保柴油引擎，提升動能，降低行車污染及噪音，另增設行車紀錄器、乘客緊急求救鈴、車上廣播系統，因應車輛行駛過程中的突發狀況。
為營造友善乘車空間，每列車附掛1節無障礙客車廂，售票座位從過去的90位調整為81位，預計6月13日上午9點舉行新車啟程活動，同時推出蹦蹦車6號及7號首發車紀念車票限量500張，當天現場7點開始購票，第一班次首發車10點30半啟程，全票180元、優待票120元，歡迎遊客共同見證新型蹦蹦車穿越山林的歷史時刻。
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