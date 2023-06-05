宜蘭童玩藝術節7月1日登場 購票抽汽車

宜蘭國際童玩藝術節「童玩原宇宙」7月起在冬山河親水公園登場，宜蘭縣政府今天舉行記者會公布「好康抽汽車」活動，購票或申辦童玩護照就有機會贏得市價新台幣66.5萬元汽車。

宜縣府發布新聞稿表示，只要買童玩節票券或申辦童玩護照，活動期間到園區服務台領抽獎券就可參加抽獎，8月13日閉幕典禮中抽出幸運得主。

宜縣府說，6月18日前申辦童玩護照，全國國民中小學生、身分證號碼開頭為G或設籍宜蘭縣民，優惠價只要100元，非宜蘭縣籍民眾400元，可到https://news.e-land.gov.tw線上申辦或用手機下載「宜蘭報乎你知」APP申辦。

宜蘭縣長林姿妙表示，童玩節將冒險、科技及元宇宙等元素融入「遊戲、展覽、演出、交流」核心主軸，規劃刺激高空遊具體驗、大量體戲水設施、及VR（虛擬實境）、MR（混合實境）科技互動沉浸式展館，還有各國民俗樂舞團隊演出。