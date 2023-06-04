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影／龜山島今年開島以來第一噴 磺煙6公尺飄向高空

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
龜山島從今年3月1日開放登島以來，今天首度大噴發，上午數度從海底冒出磺煙，煙高約3至6公尺，吸引遊客猛拍照錄影，紀錄奇景。圖／簡逢均提供
龜山島從今年3月1日開放登島以來，今天首度大噴發，上午數度從海底冒出磺煙，煙高約3至6公尺，吸引遊客猛拍照錄影，紀錄奇景。圖／簡逢均提供

宜蘭龜山島的「龜島磺煙」今天再度噴發，上午11點半位於龜首部位，數度從海底噴出大量白色濃煙，高度約3至6公尺，白煙上飄逾百公尺，伴隨著硫磺味，難得奇景吸引遊客猛拍照，成為今年3月1日重新開放登島以來的第一噴。

龜山島入冬後禁止遊客登島，今年3月1日重新對外開放。今天上午宏棋號賞鯨船搭載遊客從頭城烏石港出海，前往龜山島鄰近海域賞鯨豚，11點半航經龜首附近的牛奶海，突然看到從海底噴出磺煙，之後數度噴發，在簡姓導覽人員的解說下，遊客驚呼不已，拿著手機猛拍照，紀錄難見的一刻。

根據資深導覽人員研判，龜山島仍是一座活火山，日前瑪娃颱風來襲，在龜山島周邊掀起巨浪，加上宜蘭外海也出現幾起地震，有可能把海底原本堵住噴發口的石頭震動大挪移，造成龜島磺煙無礙，大噴發。

龜山島從前年開始，海底磺煙噴發頻傳，最厲害是2021年11月21日的一次，噴高起過龜首235公尺，伴隨著彩虹倒影，最為壯觀。

龜山島從今年3月1日開放登島以來，今天首度大噴發，數度從海底冒出磺煙，煙高約3至6公尺，吸引遊客猛拍照錄影，紀錄奇景。圖／簡逢均提供
龜山島從今年3月1日開放登島以來，今天首度大噴發，數度從海底冒出磺煙，煙高約3至6公尺，吸引遊客猛拍照錄影，紀錄奇景。圖／簡逢均提供
龜山島從今年3月1日開放登島以來，今天首度大噴發，數度從海底冒出磺煙，煙高約3至6公尺，吸引遊客猛拍照錄影，紀錄奇景。圖／簡逢均提供
龜山島從今年3月1日開放登島以來，今天首度大噴發，數度從海底冒出磺煙，煙高約3至6公尺，吸引遊客猛拍照錄影，紀錄奇景。圖／簡逢均提供

龜山島 賞鯨 宜蘭

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