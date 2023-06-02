基隆周六常塞車 明起西3碼頭停車費每小時降為10元
針對近來每周六基隆市區都出見塞車情況，市長謝國樑今天視察，希望市民及遊客能於周六中午時段、善用西三碼頭停車場。交通處表示，自6月3日起，每周六中午12時至晚上8時，西三碼頭停車場將提供優惠費率方案，費率自每小時40元調降為10元。
基隆市中心上周六出現「連假級」的交通堵塞情況，有人拍下堵車照片上傳在地臉書社團，提醒網友「現在到市區起碼要塞1個半小時至1小時」引發討論。有人留言，「剛剛從北站開到南站，開了30分鐘」，兩地相距僅200多公尺。還有人說，在東岸停車場困了40分鐘無法前進、連機車都塞住。
謝國樑指出，市府將透過周六中午停車費率優惠方案，疏導假日車輛湧入市區等現象。
交通處王圳宏處長表示，自6月3日起，每週六中午12時至晚上8時，西三碼頭停車場將提供優惠費率方案，費率自每小時40元調降為10元，並適用於端午連假期間，相關優惠資訊及路線指引，將於國道一號大業隧道出口處的CMS電子看板進行宣導。
交通處表示，市府也規畫市區東岸部分停車場，於周六期間進行彈性計費機制，相關費率方案還在研擬中，希望未來能有效紓解基隆假日市區車潮壅塞等問題。
交通處也著手規畫東岸原威海營區土地，作為停車場地使用，並滾動式檢討及調整市區停車狀況，以期改善基隆市區假日車潮壅塞等問題。
謝國樑並分享自西三停車場步行至國門廣場時，可至舊火車站所打造的元宇宙實境館進行體驗，並欣賞船泊進出基隆港灣的城市美景，以及國門廣場旁知名藝術家朱銘的作品，來場漫步基隆的愜意體驗。
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