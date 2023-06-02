快訊

「局裡看得到你的LINE」 蘇宏達爆料查陳明通案遭威脅

被爆隱匿民進黨性騷案 蔡沐霖發聲明反駁：誤以為辦公室戀情萌芽

基隆周六常塞車 明起西3碼頭停車費每小時降為10元

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市長謝國樑今天視察，希望市民及遊客能於周六中午時段、善用西三碼頭停車場。圖／基隆市政府提供
市長謝國樑今天視察，希望市民及遊客能於周六中午時段、善用西三碼頭停車場。圖／基隆市政府提供

針對近來每周六基隆市區都出見塞車情況，市長謝國樑今天視察，希望市民及遊客能於周六中午時段、善用西三碼頭停車場。交通處表示，自6月3日起，每周六中午12時至晚上8時，西三碼頭停車場將提供優惠費率方案，費率自每小時40元調降為10元。

基隆市中心上周六出現「連假級」的交通堵塞情況，有人拍下堵車照片上傳在地臉書社團，提醒網友「現在到市區起碼要塞1個半小時至1小時」引發討論。有人留言，「剛剛從北站開到南站，開了30分鐘」，兩地相距僅200多公尺。還有人說，在東岸停車場困了40分鐘無法前進、連機車都塞住。

謝國樑指出，市府將透過周六中午停車費率優惠方案，疏導假日車輛湧入市區等現象。

交通處王圳宏處長表示，自6月3日起，每週六中午12時至晚上8時，西三碼頭停車場將提供優惠費率方案，費率自每小時40元調降為10元，並適用於端午連假期間，相關優惠資訊及路線指引，將於國道一號大業隧道出口處的CMS電子看板進行宣導。

交通處表示，市府也規畫市區東岸部分停車場，於周六期間進行彈性計費機制，相關費率方案還在研擬中，希望未來能有效紓解基隆假日市區車潮壅塞等問題。

交通處也著手規畫東岸原威海營區土地，作為停車場地使用，並滾動式檢討及調整市區停車狀況，以期改善基隆市區假日車潮壅塞等問題。

謝國樑並分享自西三停車場步行至國門廣場時，可至舊火車站所打造的元宇宙實境館進行體驗，並欣賞船泊進出基隆港灣的城市美景，以及國門廣場旁知名藝術家朱銘的作品，來場漫步基隆的愜意體驗。

市長謝國樑今天視察，希望市民及遊客能於周六中午時段、善用西三碼頭停車場。圖／基隆市政府提供
市長謝國樑今天視察，希望市民及遊客能於周六中午時段、善用西三碼頭停車場。圖／基隆市政府提供
市長謝國樑今天視察，希望市民及遊客能於周六中午時段、善用西三碼頭停車場。圖／基隆市政府提供
市長謝國樑今天視察，希望市民及遊客能於周六中午時段、善用西三碼頭停車場。圖／基隆市政府提供

停車場 基隆港 碼頭

延伸閱讀

四接同意公文遭廢 潘忠政批「他」不如謝國樑

基隆鎖管季登場 夜訪等5大活動嘗海鮮、體驗海洋風情

七堵室內兒童樂園啟用 謝國樑將邀雙北同樂享海洋意象

四接廢公文後環保署續環評審查 謝國樑喊話：依法行政

相關新聞

解決花蓮垃圾危機 台泥和平廠氣化爐下月試運轉

花蓮縣環保局與台泥和平廠簽約，由台泥斥資47億元興建氣化爐及水泥窯，協同處理花蓮垃圾，預計下個月開始試運轉。環保局表示，...

基隆周六常塞車 明起西3碼頭停車費每小時降為10元

針對近來每周六基隆市區都出見塞車情況，市長謝國樑今天視察，希望市民及遊客能於周六中午時段、善用西三碼頭停車場。交通處表示...

基隆鎖管季登場 夜訪等5大活動嘗海鮮、體驗海洋風情

基隆夏季海洋品牌活動「基隆鎖管季」登場，基隆市長謝國樑今天參加啟動儀式，歡迎各地遊客報名參加「基隆鎖管季」等五大系列活動...

宜蘭三星鄉長李志鏞在押 縣府派現任公所秘書代理

宜蘭縣三星鄉長李志鏞因108年舉辦活動涉嫌收賄、圖利，上月遭檢方聲押，宜蘭地院裁定收押，縣府昨日接獲地檢署公文，依法停止...

七堵室內兒童樂園啟用 謝國樑將邀雙北同樂享海洋意象

基隆首座室內兒童樂園3月在信義區成立後，廣受家長好評，第二座今天在七堵成立，市長謝國樑與小朋友一起同樂啟用，以海洋為主題...

影／創新低！基隆111坪2層樓透天厝建物權法拍16萬起跳

宜蘭分署基隆行政執行官辦公室5日舉辦不動產拍賣會，七堵區大華三路10號兩層樓、共約111坪建物，將以底價16萬3000元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦