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台東高中校友頒獎金 肯定學優及軍警錄取畢業生

中央社／ 台東縣2日電

國立台東高級中學今天舉行畢業典禮，東中校友會委由台東縣議員簡維國頒發優秀學生獎學金10名及今年度畢業生錄取軍警學生獎學金25名，鼓勵學弟妹畢業後持續努力。

東中校友會指出，希望透過頒發這2項獎學金，鼓勵學弟妹畢業後持續努力，創造美好人生，未來有成就有機會也能回饋社會。

國立台東高級中學校友會理事長李建興表示，接任理事長後即與理監事討論訂定獎學金辦法，校友會為鼓勵在校學弟妹努力向學並成為楷模典範，今年除提供畢業生優秀學生獎學金10名、軍警錄取學生獎學金25名外，在校生也提供各班優秀學生獎學金共20名。3項獎學金，每人新台幣2000元。

他指出，今年度總共頒發給母校學弟妹獎學金新台幣11萬2000元，金額雖不多但希望藉由未來常態性提供獎勵鼓勵學弟妹。也要感謝校友會及踴躍捐款共襄盛舉的校友們提供獎學金來源，大家抱著回饋的心回饋母校，也給學弟妹樹立良好典範。

李建興表示，除了對母校的回饋外，校友會也了解部分縣內國中小學校在推展發展多元學習上苦於經費，未來校友會也會朝著規劃提供部分經費給有需要的學校，發揮東中精神回饋鄉里。

例如，今年校友會已贊助初鹿國中技藝發展及賓茂國小女籃隊各2萬元經費。

台東 台幣 捐款

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