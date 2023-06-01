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韓國航空公司訪花蓮 有望復飛兩地直航

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣府在疫情解封後，爭取各國包機直航業務，圖為4月底花蓮迎來「越南峴港—花蓮」對飛包機。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府在疫情解封後，爭取各國包機直航業務，圖為4月底花蓮迎來「越南峴港—花蓮」對飛包機。圖／花蓮縣政府提供

疫情解封，花蓮縣政府與韓籍易斯達航空研議重啟花蓮、韓國直飛航線，航空業者到花蓮航空站考察機務設施，評估設立維修廠站的可能性。縣府盼透過交通部推廣花東永續旅遊境外包機來台獎勵措施，盡快促成復航直飛。

韓籍易斯達航空於2019年10月開設花蓮—仁川直航包機航線，同年11月再增釜山直飛花蓮航線，隔年2020年因受疫情影響停飛。在包機對飛期間，共有138趟次由花蓮往返仁川、釜山，每班機載量189人，約1萬3000人次入出境。

縣府觀光處長張志翔指出，花蓮與韓國在疫情前定期包機直航，平均每班次載運量可達7成，隨國境解封及配合交通部政策，韓籍易斯達航空研議重啟直飛航線，縣府有意邀韓國當地旅行業者訪花踩線，提前規畫適合韓客的旅遊景點。

該航空台北分公司支店長王君本表示，花蓮與韓國航權至2030年，韓國總公司方對花蓮航線有信心，疫後復飛航務細節有待檢視，未來公司逐步恢復機隊服務能量後，將考量加速復航定期包機。

花蓮航空站主任林國勇說，為促進花蓮機場使用率，航站釋出多項設站優惠及減免國際航班降落費等，盼吸引航空公司到花蓮機場起降及設立維修站點，帶入更多國際航班。

代理國際航空在台運業務的亞洲航空公司經理張心威說，將考慮在花蓮機場設立維修站點服務客戶，並可協助花蓮開發潛在航點。

縣長徐榛蔚表示，4月底花蓮機場迎來「越南峴港—花蓮」對飛包機，將持續與花蓮航空站合作，爭取更多包機航線。另花東基金補助針對包機的永續境外旅遊包機補助，感謝立委傅崐萁協助爭取，延長自2025年底，提升業者包機直飛花蓮的意願。

韓國易斯達航空台北分公司支店長王君本（左三）、亞洲航空公司經理張心威（左二）到花蓮機場評估復航的可能性，縣府觀光處長張志翔（左四）等人陪同。圖／花蓮縣政府提供
韓國易斯達航空台北分公司支店長王君本（左三）、亞洲航空公司經理張心威（左二）到花蓮機場評估復航的可能性，縣府觀光處長張志翔（左四）等人陪同。圖／花蓮縣政府提供

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